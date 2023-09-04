拆解餐飲娛樂業萎縮癥結 夜經濟凋敝

最近不少餐飲和零售業界人士向筆者反映，在市面生活全面復常後，香港本地餐飲、娛樂和零售業生意不升反跌，尤其以夜市和周末更為慘淡，以往餐廳晚市能做兩輪生意甚至三輪，現在則在9時後客人已陸續離去。同時，很多來自內地、澳門和東南亞的友人重回香港旅遊公幹，閒談間都表示香港的夜晚實在太沉悶，連找個宵夜的地方也不容易，慨歎香港變得有點不一樣。事實上，相信不少本地朋友與筆者均有同感，曾經的香港不夜天生活，在疫情後已經一去不復還。

有人歸因於3年疫情徹底改變市民生活習慣，或許這只是部分原因。世界各國過去幾年同樣飽受疫情困擾，以筆者個人感受，尤其是近月來經常來往內地和到訪新加坡及馬來西亞所見，生活復常後，基本上並沒有如香港般受到夜生活凋敝的衝擊，多個大城市深夜依然車水馬龍，餐飲及娛樂業皆旺。

勞動人口流失 店舖提早關門

一個城市的國際形象及其興旺與否，晚間經濟是重要元素之一。晚間經濟包含餐飲、零售、娛樂、運輸等眾多服務業，僱用人數多，與日間以工商活動為主的經濟不重疊，並可以吸引來自全球各地的商務和觀光客，建立「國際名片」。因此，為甚麼香港夜生活逐漸失色，應該如何振興「晚間經濟」，最近已經成為政商學界不少有識之士的熱議話題。

筆者嘗試分析晚間經濟不振的原因：客觀上來看，過去幾年離開香港前往外地的人數是多的，當中不乏勞動人口和具消費力人士。勞動人口流失導致基層工種人手嚴重不足，各行各業難以請人，零售業、餐飲業沒有人手便難以營業，導致部分店舖迫不得已提早關門。另一方面，市民離港除直接減少具消費力人口外，也使不少人身邊家人朋友圈子縮窄，影響社交和減少群體消費活動。

消費偏貴 市民紛外遊「抖氣」

對繼續留港生活的大部分人而言，香港的餐飲娛樂消費價錢並不低。過去幾年，租金成本並沒有明顯下調，其他經營成本如食材不斷上漲，而勞動人口不足造成低失業率則使工資成本進一步上升。先不論市民收入是否不如以前，但部分人因價格而降低消費是經濟學基本原理。加上通關復常後，一向熱愛旅遊的港人紛紛前往內地或外國「抖抖氣」，部分市民無論手頭寬裕或相對「手緊」的，均覺得內地飲食娛樂價廉物美、食材新鮮、服務優質，愈來愈嚮往「北上消費」，相對便減少在香港「食貴租」、「是旦整俾你食」和「受店員氣」等；而往外國旅遊，能感受不同文化的同時，不只在發展中國家，連在部分發達國家消費也比香港低，獲得的是最地道的享受。

所以，本地人減少本地消費，使不少做本地客生意的行業叫苦連天，高級餐廳如日式「廚師發辦」如是，大眾化的如某連鎖茶餐廳集團也表示生意額下跌，更以周末跌得最多。這是惡性循環，本地生意下跌，部分商戶縮短營業時間節省成本或索性結業，消費者則愈感覺晚上無甚麼地方可去，更加傾向留在家中、在私人地方聚會或離港旅遊，香港晚間經濟愈趨平靜。

旅客市場方面，據旅發局數字，目前來港遊客中內地旅客佔8成。然而疫情過後，內地遊客消費模式改變，過往「爆買」和「豪食」情況不再普遍，始終網購盛行、海南免稅區設立加上內地生活質素進一步提升，香港買得到的內地也基本上買得到，價錢相差無幾，已經沒有要在香港「爆買」的誘因。另外近月來內地遊客明顯傾向文青色彩濃厚的「文化深度遊」，更着重發掘香港本地特色和平民美食然後打卡放上社交平台，旅客深耕香港特色是筆者所欣賞的，但這種旅遊模式對本地高端消費市場包括晚間經濟則幫助較少。

惡性循環 高端遊客量遜疫前

而過去撑起高端旅遊市場的另一群主要客源如歐美及日本，則客量遠不如疫前。最近本港一老牌酒店集團業績顯示，部分高級酒店入住率低，已反映了有關情況。事實上，旅客體驗是客人是否重複來港的重要因素，開首提到有內地朋友表示「為甚麼香港夜晚那麽靜？」，這並不是個別人士的印象，而已經是比較主流的感覺，香港因本地晚間經濟萎縮，同時造成旅客體驗較差，長遠而言會影響香港的形象，旅客覺得香港不再有趣，也屬於另一個惡性循環，進一步使本地晚間經濟萎糜。

至於有何方法振興香港晚間經濟，使本地人和旅客消費恢復暢旺，更多行業和打工仔「有嘢做」，筆者留待下篇再與讀者討論。

▲ 作者認為，曾經的香港不夜天生活，在疫情後已經一去不復還；晚間經濟亟待振興。（資料圖片）