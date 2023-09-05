卓越人力資源管理策略  關懷員工身心健康留住人才

▲ 大昌行集團有限公司企業管理總監楊寶茵表示集團未來定將繼續致力追求卓越。

香港經濟日報企業大獎2023：卓越人力資源企業

人才是企業的重要資產，懂得用心建立人力資源管理文化，才是企業走向成功的第一步。大昌行一直以來視員工為重要資產，深明促進員工的整體身心健康發展，將有助維持他們優秀的工作表現，向企業的顧客和不同持份者提供優質的服務。大昌行傑出的人力資源管理文化，獲頒「卓越人力資源企業」獎項，絕對當之無愧。大昌行集團有限公司企業管理總監楊寶茵接受訪問時表示︰「非常高興獲得此殊榮，這無疑是對大昌行集團過去一直以來在人力策略實踐上的肯定和認可，我們定將繼續致力追求卓越。」

大昌行的業務遍及亞洲13個市場，範圍亦十分廣泛，當中包括汽車、食品、快速消費品、醫療保健及物流。楊寶茵指，大昌行現時聘有超過16,000名僱員，單是在香港的員工人數就已超過3,500名，因此在多元化的工作環境下，需要抱持靈活開放的態度，加強關愛共融的人力資源管理策略，例如提供渠道用心聆聽和了解員工的需要、提供培訓和晉升機會、激勵及表彰有傑出表現的員工等。

▲ 大昌行在疫後復辦實體長期服務獎頒獎典禮，與一眾得獎員工共渡重要時刻。

全方位多維度貼心舉措 增員工歸屬感及向心力

要留住員工，除了用「薪」亦要用「心」，楊寶茵表示︰「我們明白互相扶持、彼此激勵的工作環境對員工的個人及專業發展十分重要，亦致力為員工營造有價值和充實的事業發展機會。因此，集團一直採用一套『Totality』的管理方法，提供公平、具競爭力的薪酬福利，以吸引、激勵、挽留及獎勵表現傑出的員工。此外， 我們還會提供貼心的福利、到位的培訓發展機會、有活力及友善的工作環境、配合優良的企業文化，並透過晉升及獎勵等以全方位、多維度的舉措予以配合。」除此之外，大昌行亦會透過內聯網、企業通訊、意見調查、非正式聚會與員工溝通，更每季出版名為《連繫大昌》的員工刊物，藉此讓員工知悉集團的動向，以及集團不同業務的最新發展。

▲ 為答謝一眾辛勞工作的員工，大昌行特別舉辦「員工感謝日」，以窩心小禮物及小食慰勞員工。

事實上，除了以上提及的全方位人力資源管理基礎之外，大昌行亦深明照顧員工在工作以外的需要，才可吸納挽留人才。楊寶茵補充︰「除了不同的人力資源舉措之外，大昌行亦不時會提供購物折扣優惠、定期舉辦不同類型的員工契合活動、團建及義工活動等。例如在去年疫情嚴峻期間，我們亦有為員工以及他們的子女提供不同的支援服務；而在疫後復常的階段，我們亦透過不同舉措，鼓勵員工盡快回復健康平衡的生活。」除了每月舉辦員工關愛活動外，大昌行近日亦推出向所有全職員工提供半天「充電日」有薪假期，讓同事們在緊湊的生活節奏中稍稍休息，以陪伴家人、朋友或放鬆一會，提升員工的歸屬感和向心力。

▲ 大昌行每月會舉辦一次「Happy Friday」活動，邀請不同導師開辦工作坊，教員工自製手作，既啟發創意亦具減壓之效。

另外，大昌行所提倡的企業文化，由願景、使命，以至價值觀，均以「客戶為中心」為主軸，並強調以為合作夥伴和客戶提供最佳服務為宗旨。楊寶茵說︰「要『walk the talk』這個承諾，我們須首先在集團內實踐這個理念，以員工為中心，視員工為重要資產，相信健康快樂的員工才能提供優質的服務予我們的顧客和不同持份者。」

▲ 大昌行為表彰一眾工作表現傑出的員工，特別舉辦「大昌行年度傑出員工頒獎禮」，鼓勵員工繼續努力。

用心培訓讓員工展所長 設立獎項表彰傑出員工

楊寶茵表示，除了要懂得留住人才外，亦要持續招攬優秀人才，努力營造良好的工作環境，讓所有員工皆得到公平對待和尊重。「我們誠意招納賢才，提供具有競爭力的薪酬及福利，用心培訓員工，助他們盡展所長。我們相信只有對工作充滿熱情的員工才能創造良好業績，因此我們鼓勵創新和實幹，公司上下團結一心， 着重合作無間的工作文化，以及強烈的團隊共同拼搏精神。」楊寶茵續指，員工是集團在業務經營上不可或缺的一環，業績亦有賴全體員工的努力。因此，若員工對工作擁有相當的滿意度、投入感和忠誠度，員工自然會有更傑出的工作表現。

▲ 大昌行於國慶月舉辦不同的體育競技如乒乓球、保齡球等，透過比賽增加團隊精神。

另一方面，大昌行多年以來均透過不同的舉措，提升員工對集團的歸屬感和凝聚力。楊寶茵指︰「新入職的員工，從第一天開始，會被安排進行一系列為期約30日的『新員工旅程』，讓員工可以在最短時間內，熟習集團以及其工作環境，提供不同的交流及培訓，令員工可以感受到大昌行這個大家庭的溫暖。」此外，大昌行亦會透過不同的獎勵方式，以表彰傑出和資深員工，提升員工的歸屬感。以往年為例，大昌行首度舉辦「大昌行年度傑出員工頒獎禮」，以表揚和獎勵在不同工作層面有突出表現的員工，及進一步加強員工的核心價值觀，從而令員工更用心工作。當中有超過130位駐香港的大昌行員工獲頒獎項，另有超過90位駐內地及海外的大昌行員工，亦在不同組別獲頒發傑出員工獎。另一方面，為了表彰一眾在大昌行服務超過30年的資深員工，集團亦特別向他們頒發「大昌行長期服務獎」，以示對員工的貢獻作出肯定。於2022年共有逾170位得獎者，包括來自香港、中國內地及海外的員工；而2023年至今的獲獎同事亦接近60人。

▲ 更會定期舉辦瑜伽班或健身運動，鼓勵員工積極參與體能活動，同時增強員工之間的聯繫。

聯誼活動助溝通 創造企業幸福感

大昌行亦積極為管理層與員工建立良好的交流渠道，他們每月會舉辦一次「Happy Friday」活動，包括形式多樣化的活動及體育比賽，讓管理層與員工共享一個輕鬆的周五，從而加強雙向溝通。而在不同的節日慶典，大昌行都會舉辦相應的活動，與員工一同慶祝佳節，如農曆新年期間舉辦寫揮春活動；於國際婦女日向女員工送贈玫瑰花，以示對女性的尊敬；於大暑日向總部及各地區的子公司員工派發雪糕或涼茶，為員工消除暑氣；於中秋節前邀請插畫師教員工自製燈籠，既啟發創意亦具減壓之效；於國慶月舉辦不同的體育競技，透過比賽增加團隊精神等等，盡顯對員工的關懷備至。

▲ 於國際婦女日向一眾女員工送贈玫瑰花，既體貼又浪漫，同時以示對女性的尊重。

▲ 於大暑日向全體大昌行員工派發雪糕、涼茶，為員工消除暑氣。

▲ 向不同辦公地點的大昌行員工送上健康水果，照顧員工身心健康。

過去職場，只要歷史悠久、根基深厚、具有規模的企業，求職者就會蜂擁而至。但新世代職場風向已改變了，為了廣納人才，必須激勵員工一起來打拼，分享企業經營成果，塑造「幸福感」的企業，才能讓員工更有歸屬感。大昌行一直努力加強員工對集團的歸屬感和向心力，因為他們深信這才能夠於市場上永續經營，並創造企業效益。楊寶茵承諾，集團將一如既往繼續致力招攬優秀人才，努力營造良好的工作環境，提供具有競爭力的薪酬及福利，用心栽培員工，助他們盡展所長，以吸引和留住優秀人才。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)