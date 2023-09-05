「香港專科」旺角開設4萬呎全新日間醫療中心  提供國際標準日間手術及內窺鏡服務

▲ 香港專科創辦人兼醫務總監林永芳醫生（上排左四），帶領全體專業醫療團隊出席香港專科日間手術及內窺鏡中心的開幕典禮。

香港目前的醫療系統負擔過重，面臨沈重的壓力，主要原因在於公私營醫療比例失衡，公立醫院輪候需時，私家醫院收費高昂，局限了基層和中產只可依賴公營醫療服務，加上醫院人手不足，以致「睇病難，輪候時間長」。不想忍受漫長的輪候時間和負擔昂貴治療費用？由屹立香港17年的香港專科開設的全新日間醫療中心，為香港市民提供了一個公私院以外的選擇。中心總佔地6萬平方呎，提供一站式具國際標準的日間手術及內窺鏡服務，希望為香港人提供優質的醫療服務，同時紓緩香港的醫療壓力。為隆重其事，香港專科更於早前特別舉辦開幕禮，由香港專科創辦人兼醫務總監林永芳醫生帶領全體專業醫療團隊進行剪綵儀式，為全新擴建的日間醫療中心揭幕。

▲ 一眾嘉賓主持剪綵儀式，宣布新擴建的日間手術中心及日間內窺鏡中心正式啟用。

開幕禮當日，由香港專科創辦人兼醫務總監林永芳醫生致詞，他表示很高興能夠完成整個擴充計劃，同時亦分享開設日間醫療中心的初衷︰「有見香港人對醫療需求日益增加，所以香港專科藉着新落成的日間手術中心及日間內窺鏡中心，為大家提供具質量又可負擔的中小型手術及檢查服務，讓更多病人受惠。同時，也希望藉此幫助紓緩公立醫院的人手壓力，讓公立醫院集中資源處理其他高危手術，造福市民。」

▲ 香港專科創辦人兼醫務總監林永芳醫生表示日間手術中心及日間內窺鏡中心，為大眾提供具質量又可負擔的中小型手術及檢查服務，希望讓更多病人受惠。

除醫院外全港最大私營日間手術中心 包辦中小型手術及檢查服務

香港專科自2006年創立，最初只是一間小規模的診所，他主要為病人進行大腸癌手術，其後林永芳醫生發現腸癌患者數目隨年倍增，若單靠一人之力，無助於降低本港的患癌比率。加上公立醫院一般輪候時間長，而私家醫院的收費又相對高昂，令基層和中產患者只能依賴公立醫院的服務，因此延誤治療。有見及此，林永芳醫生便在自家診所設立「小鏡房」，為病人進行大腸鏡檢查，並推廣腸鏡切除腺瘤瘜肉預防腸癌，藉此減低病人患癌機會。

直到2009年，香港專科首次擴充，於旺角蘭雅中心開設8,000平方呎日間內窺鏡中心（配備2間內窺鏡房及1間手術室），再於2015年擴充至17,000平方呎（擁有5間內窺鏡房、1間手術室，同時增設造影服務）。時至今日，香港專科邁向新的里程碑，第三度擴充成總面積達60,000平方呎的醫療中心，而當中的日間手術中心和內窺鏡中心，更佔地超過40,000平方呎，一共設有4間國際標準正氣壓手術室、10間負氣壓內窺鏡室、2個復甦區、42間獨立休息室，除醫院外屬全港最大的私營日間手術中心，規模和設備可媲美小型醫院。

▲ 日間手術室內有4間符合國際標準的正氣壓手術室。

手術中心設4間正氣壓手術室 配備國際級通風系統

日間手術中心設於雅蘭中心6樓，除了4間參考香港衛生署發出的日間醫療中心實務守則以多個國際手術指標而建造的正氣壓手術室外，更設有可同時容納8張床位的復甦區和和18間獨立休息室。另採用了國際級系統設備，包括根據HTM 03-01 (2021 Edition) - Specialized Ventilation for Healthcare Premises而設計的通風系統，加上使用獨立於大廈的換氣系統HVAC（Heating, Ventilation, Air-conditioning and Cooling），能確保對溫度和濕度敏感的醫療設備的準確運行；設有「隔離」電力系統 IPS（Isolated Power Supply）及不斷電系統UPS（Uninterruptible Power Supply）；加上中央消毒物品供應部（CSSD）劃分為清潔去污與消毒、檢查與包裝、滅菌、冷卻、無菌物品儲存及分發等多個程序，確保手術儀器在安全環境下保持無菌狀態。

▲ 中央消毒物品供應部（CSSD）設置Getinge 46-series清洗消毒器。

▲ 設置於雅蘭中心4樓平台的風冷式中央制冷系統，提供手術室及內窺鏡室氣壓氣流及溫度控制。

林永芳醫生表示︰「所有設備的規格與現時新型的政府醫院和私家醫院相同，而手術室均以鉛牆包裹四周，可以使用X光，例如運用C-arm，以輔助骨科或打石的手術。另外，手術室配置大量微創手術的儀器，將來在日間醫療中心的手術都會以微創為主，例如微創膽手術、微創小腸氣手術和婦科的微創手術等等。」林永芳醫生續指，日間手術中心擁有成熟的麻醉技術、手術技巧和藥物控制，病人完成手術後，幾乎能無痛離開。

▲ 日間手術中心的獨立休息室環境舒適，設有獨立洗手間及親友休息區。

設10間負氣壓內窺鏡室 AI協助檢查兼備專用清洗消毒機

日間內窺鏡中心則位於雅蘭中心5樓，一共有10間負氣壓內窺鏡室、1個復甦區、24間獨立休息室、1間內窺鏡去污房、1間内窺鏡消毒房、1間內窺鏡儲存室。其中負氣壓內窺鏡室採用Olympus最新EVIS X1系列及人工智能（AI）系統，能協助醫生進行内窺鏡檢查。而内窺鏡消毒房配備8座Olympus OER-AW內窺鏡專用清洗消毒機，確保消毒程序完整有效。此外，內窺鏡儲存室採用ENDODRY™ 乾燥和儲存系統，為已消毒的內窺鏡提供安全、有效抑制細菌的儲存空間。

▲ 日間內窺鏡中心共設有10間負氣壓內窺鏡室。

日間內窺鏡中心同樣自設空氣處理機組，使用獨立風櫃，兼設入牆式醫療氣體供應系統，以及自設風冷式中央制冷系統，重要醫療區域更使用24小時空調系統。 另根據HTM06-01（2017edition）- Electrical Service Supply and Distribution的醫療電力設計中心不斷電系統（UPS）。配備醫用氣體分配系統，從醫用氣體供應源通過中央供應管道，安全、便捷地向醫療中心各病區供應醫用氣體（O2、MA4、CO2）、醫用真空的中央供應系統。

▲ 内窺鏡處理室（消毒區）配備8座Olympus OER-AW內窺鏡專用清洗消毒機。

▲ 復甦區內可同時容納8張病床。

為大眾提供優質實惠醫療服務 紓緩公營醫院壓力

除了提供優質的醫療服務外，更重要的是，香港專科擁有自家手術設備，因此病人手術時間安排會更為彈性，大大縮短輪候診症或手術時間。加上價格合理，透明度高，而且自2014年起，香港專科的日間內窺鏡及手術服務已獲大部分保險公司接受理賠，令普羅大眾更易負擔大腸鏡檢查及手術費用。林永芳醫生冀望︰「希望香港日後出現更多具質量的日間醫療中心，平衡及幫助公、私營醫療體制、雙軌發展的策略，紓緩公立醫院手術輪候時間長的問題，給予病人比私家醫院服務更實惠的選擇，減輕整個醫療體系的壓力。」



（特約）