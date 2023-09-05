「保協」大灣區交流團 與同業攜手探索大灣區機遇

香港人壽保險從業員協會（下稱「保協」）旗下「保協大灣區委員會」上周再度舉辦「保險業灣區交流團」，帶領約30名香港保險從業員走訪粵港澳大灣區的兩大重點發展區——廣州的南沙和番禺，參觀多個展館、創意創業基地，並與負責人員座談交流，促進業界對大灣區發展的了解，從而為日後服務區內居民作更好的準備。

「保協」繼今年3月下旬舉辦首個保險業灣區交流團後，上周再次舉辦兩日一夜（8月31日至9月1日）的交流團，而「保協大灣區委員會」主席兼團長李冠群、「保協灣區薈萃」主席兼副團長鄭禮祺，以及「保協」副會長兼秘書長黃坤成隨團出發。儘管期間因颱風蘇拉迫近，令部分行程受到影響，但在大會的悉心安排下，參加者除可進一步認識到粵港澳大灣區的最新發展，以及南沙作為重大戰略平台的重要性外，更有機會與當地創意創業基地人員交流，深入掌握區內形勢和機遇。

設交流會了解當地最新情況



交流團首站前往廣州南沙考察，參加者先後參觀了南沙明珠灣規劃展覽中心、廣汽科技館，分別了解南沙的規劃，以及當地在創新科技發展方面的成果。其後，一行人又前往南沙創業基地「創享灣」，了解廣州南沙粵港合作諮詢委員會服務中心、五樂服務中心，以及高諾國際加速器對初創的支援。期間更獲高諾國際加速器首席運營官兼香港高鋒集團副總裁陳麗蘭接待，分享該平台在吸納人才與推動創新、創業方面的概況與心得。

▲ 「保協大灣區委員會」主席李冠群（左2）、「保協灣區薈萃」主席鄭禮祺（右1），以及「保協」副會長黃坤成（右2）與高諾國際加速器首席運營官兼香港高鋒集團副總裁陳麗蘭（中），以及高諾國際加速器項目負責人李南燕合照。

此外，交流團又獲安排前往利通金融中心進行考察，該中心乃南沙中央商務區核心地鐵上蓋的商務綜合體，而該中心亦正與「保協」探討金融大灣區（南沙）後援基地落地專案的相關事宜。

▲ 交流團成員與利通金融中心代表（前排右8）合照。

「2023保協大灣區日」11月舉行



交流團原定安排參加者前往並參觀粵港澳青年創業孵化器、大學城島，以及廣東平安人壽財富營業區，惟因颱風迫近而提早結束，然而「保協大灣區委員會」主席李冠群表示，協會未來會繼續舉辦同類活動，加強中港業界的接觸和交流，而「保協灣區薈萃」主席鄭禮祺亦指出，「保協」將於今年11月21日假灣仔香港會議展覽中心舉行「2023保協大灣區日」，當中將重點探討大灣區家族辦公室的發展，歡迎一眾有意認識或拓展區內市場的人士參加。

如欲了解更多「2023保協大灣區日」詳情，可致電2570 2256與「保協」職員聯絡。

（特約）