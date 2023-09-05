最近全中國的日本料理店及日本相關消費品有多大影響？不說不知，統計說中國有接近八萬家日本料理店，如何在此特殊情況下求生？現在不少店舖都會在門外張貼：本店放心好食材，非日本進口。

行內人一個自嘲的說法是，以前大家都喜歡假裝進口，現在終於不用裝啦！於是，見到不少店會在菜單上列明海鮮的來源地，包括挪威、俄羅斯、中國大連、福建等地。說實在，以前說日本料理，都該知道不一定表示吃的就是日本食材，而只是日本式料理而已。選用的材料，來自中國的相當普遍，只要不是在菜單上冒充日本進口，一向問題不大。最受影響，就是以前定價較高、號稱全日本進口的高端店，現在沒有日本進口，用內地食材，他們就沒理由賣得那麼貴了。

另外，有些商家為表態度，甚至會下架所謂日本牌子的食品，但情況則有點複雜，因為查實好多食品，只是那牌子名和包裝似日本貨，但其實都是中國出品。便利店常見的三藤北海道風味牛乳、元氣森林，種種用上「の」字或總之用一堆日文來命名的包裝食品，因要模仿日本那種小清新包裝，一直就是偽日本貨。所以這次反而變相讓消費者知道，之前原來有那麼多冒充貨。就連上海開了不少店的甜品布丁名店Mvuke Tokyo，其實也是上海牌子，跟東京沒甚麼關係。

風氣所及，近期有名的「奈雪の茶」門店，也見到陸續在換新logo，要由「奈雪の茶」改成「奈雪的茶」，招牌也得從原來日語Nayuki變成漢語拼音Naixue。來不及換的，就先直接在logo中那「の」字上用張白紙印出個「的」字去蓋着。以前本土品牌日本化，有締造進口高級感的意圖，現在則變成燙手山芋，在變幻的消費意識下，隨時要危機管理。