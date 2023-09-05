  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

偽日本貨

副刊版 2023/09/05

分享：

分享：

最近全中國的日本料理店及日本相關消費品有多大影響？不說不知，統計說中國有接近八萬家日本料理店，如何在此特殊情況下求生？現在不少店舖都會在門外張貼：本店放心好食材，非日本進口。

行內人一個自嘲的說法是，以前大家都喜歡假裝進口，現在終於不用裝啦！於是，見到不少店會在菜單上列明海鮮的來源地，包括挪威、俄羅斯、中國大連、福建等地。說實在，以前說日本料理，都該知道不一定表示吃的就是日本食材，而只是日本式料理而已。選用的材料，來自中國的相當普遍，只要不是在菜單上冒充日本進口，一向問題不大。最受影響，就是以前定價較高、號稱全日本進口的高端店，現在沒有日本進口，用內地食材，他們就沒理由賣得那麼貴了。

另外，有些商家為表態度，甚至會下架所謂日本牌子的食品，但情況則有點複雜，因為查實好多食品，只是那牌子名和包裝似日本貨，但其實都是中國出品。便利店常見的三藤北海道風味牛乳、元氣森林，種種用上「の」字或總之用一堆日文來命名的包裝食品，因要模仿日本那種小清新包裝，一直就是偽日本貨。所以這次反而變相讓消費者知道，之前原來有那麼多冒充貨。就連上海開了不少店的甜品布丁名店Mvuke Tokyo，其實也是上海牌子，跟東京沒甚麼關係。

風氣所及，近期有名的「奈雪の茶」門店，也見到陸續在換新logo，要由「奈雪の茶」改成「奈雪的茶」，招牌也得從原來日語Nayuki變成漢語拼音Naixue。來不及換的，就先直接在logo中那「の」字上用張白紙印出個「的」字去蓋着。以前本土品牌日本化，有締造進口高級感的意圖，現在則變成燙手山芋，在變幻的消費意識下，隨時要危機管理。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

準備亞運會
2023/09/04
準備亞運會
應推演藝文旅
2023/08/29
應推演藝文旅
資本的聲音
2023/08/28
資本的聲音
長安三萬里
2023/08/22
長安三萬里
江浙滬獨生女
2023/08/21
江浙滬獨生女
中國 日本 品牌 食品 李照興

上一篇文章

十全十美全家福

下一篇文章

德黑蘭巿集

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？