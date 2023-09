馬屁精是一類人種,有人的地方就有馬屁精整裝以待。「拍馬屁」的由來,相傳是蒙古牧民們在草原相遇時,會拍拍對方隻馬的屁股,並加以幾聲「好馬」的稱讚,皆因蒙古人以養得駿馬為榮;而有些人為了令對方開心,不管其馬孰優孰劣,也連聲「好馬」讚美,那相傳就是「拍馬屁」的由來,但是否屬實,則無從稽考。

說回馬屁精的日常,他們謀生的唯一技能,就是以肉麻諂媚、讚美或奉承之言行舉動去取悅對方。當然,那個「對方」不是隨便張三李四甲乙丙丁,而是一個馬屁精認為只要把對方拍得爽透,就能給予自己好處的人,例如上司、官員,又或靠近權力核心的人,好處包括升官發財、各式各樣的着數,又或免於責難等。

有本書叫《馬屁大觀》,作者名李奮起。他把《二十四史》、《資治通鑑》、《續資治通鑑》等近百部古籍中,選取「拍馬屁」的記載數百則,編成《拍武則天》、《拍唐玄宗》、《拍宋徽宗》等,記錄大臣官員如何扭盡六壬,希望在皇上面前拍出個未來。舉個例子,北齊武成帝的寵臣和氏得了傷寒,大夫對和氏說:「想要活命只能喝下黃龍湯。」(黃龍湯乃民間偏方,將人的糞便裝在甕裏密封,置倉庫或地下若干年後,糞便化為汁水,顏色漆黑,味道又臭又苦。)和氏面露難色,但剛巧有一晉見文人在場,自告奮勇地跟和氏說:「大人不要擔心,黃龍湯甚易入口,請讓我先為你嘗嘗」,說完就把一碗屎水當着和氏面喝下。拍馬屁拍到這樣極致,誰與爭鋒?

但馬屁不是個個都拍得準的,英國著名政事評論員兼拍馬屁專家Richard Stengel,在其著作《You're Too Kind: A Brief History of Flattery》(中譯:你太好人了-拍馬屁簡史)中,點出了拍馬屁要拍的精妙,就要「隱約含蓄和恰到好處」,萬萬不能馬屁拍在馬腳上,一旦拍錯,拍和被拍的都受靶,那就唔拍好過拍。譬如話,一個小官去深造,成棚人大鑼大鼓浮誇排場去歡送,如此時勢,稍有敏感度者都知要堅拒,然而,一隻手掌永遠拍(馬屁)不響。