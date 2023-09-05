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一隻手掌拍不響

副刊版 2023/09/05

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馬屁精是一類人種，有人的地方就有馬屁精整裝以待。「拍馬屁」的由來，相傳是蒙古牧民們在草原相遇時，會拍拍對方隻馬的屁股，並加以幾聲「好馬」的稱讚，皆因蒙古人以養得駿馬為榮；而有些人為了令對方開心，不管其馬孰優孰劣，也連聲「好馬」讚美，那相傳就是「拍馬屁」的由來，但是否屬實，則無從稽考。

說回馬屁精的日常，他們謀生的唯一技能，就是以肉麻諂媚、讚美或奉承之言行舉動去取悅對方。當然，那個「對方」不是隨便張三李四甲乙丙丁，而是一個馬屁精認為只要把對方拍得爽透，就能給予自己好處的人，例如上司、官員，又或靠近權力核心的人，好處包括升官發財、各式各樣的着數，又或免於責難等。

有本書叫《馬屁大觀》，作者名李奮起。他把《二十四史》、《資治通鑑》、《續資治通鑑》等近百部古籍中，選取「拍馬屁」的記載數百則，編成《拍武則天》、《拍唐玄宗》、《拍宋徽宗》等，記錄大臣官員如何扭盡六壬，希望在皇上面前拍出個未來。舉個例子，北齊武成帝的寵臣和氏得了傷寒，大夫對和氏說：「想要活命只能喝下黃龍湯。」（黃龍湯乃民間偏方，將人的糞便裝在甕裏密封，置倉庫或地下若干年後，糞便化為汁水，顏色漆黑，味道又臭又苦。）和氏面露難色，但剛巧有一晉見文人在場，自告奮勇地跟和氏說：「大人不要擔心，黃龍湯甚易入口，請讓我先為你嘗嘗」，說完就把一碗屎水當着和氏面喝下。拍馬屁拍到這樣極致，誰與爭鋒？

但馬屁不是個個都拍得準的，英國著名政事評論員兼拍馬屁專家Richard Stengel，在其著作《You're Too Kind: A Brief History of Flattery》（中譯：你太好人了－拍馬屁簡史）中，點出了拍馬屁要拍的精妙，就要「隱約含蓄和恰到好處」，萬萬不能馬屁拍在馬腳上，一旦拍錯，拍和被拍的都受靶，那就唔拍好過拍。譬如話，一個小官去深造，成棚人大鑼大鼓浮誇排場去歡送，如此時勢，稍有敏感度者都知要堅拒，然而，一隻手掌永遠拍（馬屁）不響。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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