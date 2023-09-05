  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華為擇時推新機 中美博弈過新招

評論 2023/09/05

分享：

分享：

在美國商務部長雷蒙多上周結束訪華行程時，一張在社交媒體公眾號「玉淵譚天」上發布的照片登上網絡熱搜，照片拍的是雷蒙多在上海記者會上總結此次訪華，而引起關注的是這張照片的水印顯示，是由華為前一天剛剛發布的最新機型Mate60拍攝。

「未發先售」亮相 重回5G賽道

「玉淵譚天」是央視新聞的馬甲帳號（小號），熟悉北京的人都知，在央視搬入位於國貿的「大褲衩」新址之前，老台址位於玉淵潭幾十年。因此與許多官媒馬甲帳號類似，雖然並無官方認證，但其發布的內容卻也代表着官方立場。

在這前一天，華為原計劃在本月12日發布的新機型，在未做任何造勢下以「先鋒計劃」名義突然宣布發售，並銷售一空。雖然華為對新機性能尚未做說明，但首批拿到新機的用戶和數碼博主立刻發布了大量測試數據，顯示這款手機網速輕鬆達到了5G標準。其中最受矚目的芯片和操作系統，分別為全國產化的「麒麟9000S」和鴻蒙操作系統，被認為是華為在經受美國技術制裁而缺席5G賽道3年之後，以自主研發能力的回歸之作。

因此，在雷蒙多訪華之際，華為以前所未有「未發先售」的方式亮相，引發了外界的諸多關注，也令官媒的一張記者會照片有了更多值得品讀的地方。

破美技術制裁 倒逼產業升級

事實上，2018年中美貿易戰此後這幾年中美的過招，從首當其衝受到制裁，到孟晚舟被「軟禁」3年，華為已經成為承載了科技獨立和民族主義的標籤化企業。就在雷蒙多訪華之前，也剛剛針對華為表示「美國決不允許華為繼續發展自己的高科技產業新，發現華為公司升級高科技時將採取行動，包括商業制裁，並要求其他盟友國家一致行動」。

雖然華為新機的技術參數還有待正式發布時進一步明確，但選擇在此時發售，無論對於華為自己，還是中國政府，以及內地愛國民眾，都被賦予了中國突破美國技術封鎖，倒逼中國企業實現了產業升級的象徵意義。

官媒《環球時報》甚至發表一篇題為《雷蒙多該如何準確理解華為預售新機》的社評，稱「美國的極限打壓已經失敗」，「中國企業必然會突破封鎖向前走」。

數字合作 「邊打邊談」新階段

事實上，在中美關係的巨大回旋下，華為已經成為兩國關係的一個有趣注腳。雷蒙多此次來華，雖然雙方的諸多核心分歧無法在短時間內有顯著變化，但最大成就是相互示好不會脫鈎，並建立了一個由高級別官員組成的定期溝通機制，以尋求貿易和投資問題的解決方案。這意味着，自2018年暫停的中美全面經濟對話機制，獲得了一定程度的恢復。有如當年中美經貿機制的中斷以華為被制裁作為標誌，此番恢復之際，華為的亮相也標注着雙方博弈進入了一個「邊打邊談」的新階段。

這幾年間，國際政治經濟秩序和科技水平發生巨變，中美在極限探底之後，在外交層面各自逐漸形成了新的對美及對華政策，經濟層面也在構建各自的產業鏈體系和經貿新秩序。有對外經貿智囊就說，以剛剛擴容的金磚機制為例，在全球政經大變局下，有新的利益訴求，也有新的合作空間，其中打造數字產業鏈、合作在數字基建、5G網絡推廣等方面的合作是其中最重要的部分之一，其中就要有頭部科技企業在其中扮演關鍵角色。

撰文 : 潘攀

欄名 : 中外廣角鏡

最新專欄文章 更多

金磚「連生貴子」 讀地圖品玄機
2023/09/04
金磚「連生貴子」 讀地圖品玄機
印度再加辣 全球米貴又運滯
2023/08/30
印度再加辣 全球米貴又運滯
金磚國擴容 阿根廷加入引驚奇
2023/08/29
金磚國擴容 阿根廷加入引驚奇
氣候這場仗 中美同一戰壕齊處下風
2023/08/28
氣候這場仗 中美同一戰壕齊處下風
拜登密集出招 中美由東亞鬥到西亞
2023/08/21
拜登密集出招 中美由東亞鬥到西亞
中國 經濟 商業 政治 銷售 貿易 記者 5G 媒體 貿易戰

下一篇文章

剖析6大要素 港樓市真的岌岌可危？

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？