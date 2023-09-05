華為擇時推新機 中美博弈過新招

在美國商務部長雷蒙多上周結束訪華行程時，一張在社交媒體公眾號「玉淵譚天」上發布的照片登上網絡熱搜，照片拍的是雷蒙多在上海記者會上總結此次訪華，而引起關注的是這張照片的水印顯示，是由華為前一天剛剛發布的最新機型Mate60拍攝。

「未發先售」亮相 重回5G賽道

「玉淵譚天」是央視新聞的馬甲帳號（小號），熟悉北京的人都知，在央視搬入位於國貿的「大褲衩」新址之前，老台址位於玉淵潭幾十年。因此與許多官媒馬甲帳號類似，雖然並無官方認證，但其發布的內容卻也代表着官方立場。

在這前一天，華為原計劃在本月12日發布的新機型，在未做任何造勢下以「先鋒計劃」名義突然宣布發售，並銷售一空。雖然華為對新機性能尚未做說明，但首批拿到新機的用戶和數碼博主立刻發布了大量測試數據，顯示這款手機網速輕鬆達到了5G標準。其中最受矚目的芯片和操作系統，分別為全國產化的「麒麟9000S」和鴻蒙操作系統，被認為是華為在經受美國技術制裁而缺席5G賽道3年之後，以自主研發能力的回歸之作。

因此，在雷蒙多訪華之際，華為以前所未有「未發先售」的方式亮相，引發了外界的諸多關注，也令官媒的一張記者會照片有了更多值得品讀的地方。

破美技術制裁 倒逼產業升級

事實上，2018年中美貿易戰此後這幾年中美的過招，從首當其衝受到制裁，到孟晚舟被「軟禁」3年，華為已經成為承載了科技獨立和民族主義的標籤化企業。就在雷蒙多訪華之前，也剛剛針對華為表示「美國決不允許華為繼續發展自己的高科技產業新，發現華為公司升級高科技時將採取行動，包括商業制裁，並要求其他盟友國家一致行動」。

雖然華為新機的技術參數還有待正式發布時進一步明確，但選擇在此時發售，無論對於華為自己，還是中國政府，以及內地愛國民眾，都被賦予了中國突破美國技術封鎖，倒逼中國企業實現了產業升級的象徵意義。

官媒《環球時報》甚至發表一篇題為《雷蒙多該如何準確理解華為預售新機》的社評，稱「美國的極限打壓已經失敗」，「中國企業必然會突破封鎖向前走」。

數字合作 「邊打邊談」新階段

事實上，在中美關係的巨大回旋下，華為已經成為兩國關係的一個有趣注腳。雷蒙多此次來華，雖然雙方的諸多核心分歧無法在短時間內有顯著變化，但最大成就是相互示好不會脫鈎，並建立了一個由高級別官員組成的定期溝通機制，以尋求貿易和投資問題的解決方案。這意味着，自2018年暫停的中美全面經濟對話機制，獲得了一定程度的恢復。有如當年中美經貿機制的中斷以華為被制裁作為標誌，此番恢復之際，華為的亮相也標注着雙方博弈進入了一個「邊打邊談」的新階段。

這幾年間，國際政治經濟秩序和科技水平發生巨變，中美在極限探底之後，在外交層面各自逐漸形成了新的對美及對華政策，經濟層面也在構建各自的產業鏈體系和經貿新秩序。有對外經貿智囊就說，以剛剛擴容的金磚機制為例，在全球政經大變局下，有新的利益訴求，也有新的合作空間，其中打造數字產業鏈、合作在數字基建、5G網絡推廣等方面的合作是其中最重要的部分之一，其中就要有頭部科技企業在其中扮演關鍵角色。