部分外資和民企 緣何看淡中國經濟

首先，應該說有一部分外資是出於政治目的有意看淡中國經濟的，也有部分民企老闆是相信「外國的月亮比中國圓」的。對於這兩部分人而言，看淡中國經濟純粹是從政治立場出發，談不上甚麼邏輯，就好像隔一陣就出現一次的「中國崩潰論」一樣，完全是立場的產物，不值得討論。

企業核心關切 政策未準確回應

但是，還有更大部分的外資和民企並非把政治立場放在首位，他們可以較為客觀的看待中國經濟，也因此他們的看法和顧慮更值得重視。

一個對外資和民企公平的營商環境，保護外資與民企的合法權益，當然是很重要，中國政府也多次發出規格極高的文件，強調對外資和民企合法權益的保護，不過起碼在現階段，這方面的顧慮還不是外資和民企看淡中國經濟的主要原因。也就是說，中國政府鼓勵外資和民企增加投資，強調保護它們權益的政策，並沒有準確回應部分外資和民企的核心關切，因而成效也就較為有限。

在淺層邏輯上，可以把部分外資和民企對中國經濟的主要顧慮表述為：看不到多少賺錢的機會，或者即使看到有賺錢的機會，可是又擔心經濟疲軟、消費不振下，市場愈來愈差，眼前看似有利可圖的項目，真正到了兌現的時候，又變成賠錢。

看清底層邏輯 2大原因礙信心

在深層或者底層邏輯上，部分外資和民企實際上是不相信在現行政策框架下，中國經濟能夠很快克服困難、繼續前進。原因主要有兩個：一是按照現在「慢半拍」的救市方式，內房爆雷引發的債務危機很難解決。事實上，就內房行業而言，隨着時間推移，爆雷企業是在由點到面、由民企到國企繼續擴散，危機一直在擴大而非受控；就債務層面而言，內房債務危機已經擴散到地方政府和房地產上下游企業，互相欠債的企業愈來愈多，債務鏈條愈來愈長，漣漪效應正在讓更多的企業陷入困難。面對這種困難愈變愈大、債務風險愈傳染愈廣的現狀，經濟受到的拖累必然愈來愈大，整體經濟怎麼會很快好轉？

二是資產市場的爆破，為市場主體造成了巨大的財富損失（筆者估算最少上百萬億元人民幣財富已經蒸發），這個損失經過了這1、2年時間發酵，相當多已經從最初的帳面損失，變成了後來的實際損失，虧損已經兌現，財富已經不可能復原，市場主體確實變「窮」了。財富大蒸發，造成市場主體普遍缺乏資金，帶來節衣縮食、消費降級的後果，也令政府現行的鼓勵消費政策，缺乏市場主體的積極回應，成效較為有限。

總結起來，在現行政策下，受債務困擾的企業愈來愈多，缺乏資金下消費又很難有大改善，現存問題不光沒有好轉，反而有很大機會繼續惡化，經濟最壞的時候可能還沒到，前景並不明朗，這就是部分外資和民企看淡經濟的主要底層邏輯。

順着這個邏輯，最近政府各部門推出的一些遠較過去給力的新政策，能否扭轉形勢呢？總體來看，會有一定效果，但可能還不足以扭轉局勢，改變部分外資和民企的看淡邏輯。

比如活躍資本市場的舉措，例如印花稅減半，限制沽空、IPO融資和大股東套現等。印花稅減半屬於給投資者讓利，減低其交易成本，當然是好事，不過總規模有限；限制沽空、IPO融資和大股東套現，屬於減少股票的供應，試圖通過減少股票供應改善場內資金不足狀況。這些舉措一定程度上都多少對投資者有利，對活躍市場有些作用，在市場主體資金充裕、對前景樂觀的時候足以引起市場強烈反響。不過現在內地資本市場和港股最核心的問題是缺乏資金，投資者普遍不賺錢。在賠錢容易賺錢難的市場裏，單靠減低成本、限制一些股票供應並不會增加多少股市對投資者的吸引力，不解決大規模增量資金入市、投資者有機會投資獲利的問題，就算短期可以活躍一下，長期也會難以維持。

再如近日內地一綫城市也開始放鬆限購，推出「認房不認貸」政策，只要名下無房，就可以享受首套房的優惠政策，等於降低買房門檻和成本；又推出存量房貸利率下調政策，等於是降低買房者的利息成本。這些政策擴大了潛在購房者群體，降低了購房者負擔，思路與活躍股市的政策接近。

但是，就如同投資者在賠錢容易賺錢難的市場裏普遍選擇觀望一樣，房地產市場若不能止跌回穩，讓購房者買了就賠的話，單憑降低購房門檻和成本恐怕也不容易吸引購房者入市。因為買房的慾望受預期影響較大，悲觀預期下，市場主體很難產生買房慾望；而降低購房門檻、利息負擔等，短期不易起到改善預期作用，對鼓勵購房的影響有限。

邏輯上，提升市場主體的購房慾望，需要改善其預期，改善預期需要樓市止跌回穩，樓市止跌回穩需要供求大致平衡，問題繞了一圈，又回到必須解決內地房地產現在面臨的過剩上，不解決過剩就沒有解決內房危機的堅實基礎，而政府截至目前推出的政策，在如何解決內房過剩上都沒有確定的答案，市場主體會否受政策鼓舞積極入市也是未知數。部分外資和民企就是以這一點為基礎，推斷內房危機難以解決。

防經濟「失血」 增量資金須入市

現在中國經濟雖然面臨較大的壓力，但表面上各項資料也還過得去，於是也有意見認為經濟其實沒有多大問題，過多的擔憂沒有必要，反而要防止過度支持房地產，會令到之前遏抑房地產泡沫的努力前功盡棄。這種意見沒有注意到內房債務危機的爆破、傳染和擴大，已經讓中國經濟受了內傷；大量受牽連的部分正在不斷失血，經濟中愈來愈多的部分被多角債傳染，變得不健康，大量民企的信用基礎已經崩潰，這種狀況繼續下去不加制止的話，經濟長期向好的基礎就會被腐蝕和動搖。

按照部分外資和民企的邏輯，因為內房危機的傳染擴大，可能造成經濟四分之一或更多的部分出現程度不等的失血，資產市場的爆破又導致了市場主體大規模的財富蒸發，一些民企信用崩潰又加劇了資金困難，現行經濟問題的本質就是缺錢。因此，恢復中國經濟的關鍵就是解決「錢」的問題，活躍資本市場需要大量增量資金入市，不能靠「塘水滾塘魚」；解決債務傳染需要注入新資金打通債務鏈；部分民企恢復信用需要修復不良的資產負債狀況。不投入資金，靠市場主體經過重創的財富，再加政策的支持，也不是不行，惟效果的不確定性就比較高，恢復的時間也會比較長。

▲ 作者認為內地政府截至目前推出的政策，在如何解決內房過剩上都沒有確定的答案，市場主體會否受政策鼓舞積極入市也是未知數。（中新社資料圖片）