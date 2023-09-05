日本擬加最低工資 1小時54元將增至80 行政人員版 2023/09/05 分享： 分享： 【本報訊】通脹日益嚴峻，工資的升幅已經追不上通脹，日本首相岸田文雄正計劃在2030年代中期前，將全國最低工資提高到1,500日圓（約80港元）的目標，比現時的每小時1,004日圓（約54港元）大幅上升 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 45%人力資源經理稱 公司須訂明確AI政策 2023/08/23 45%人力資源經理稱 公司須訂明確AI政策 10大軟硬技能 提升搵工競爭力 2023/07/31 10大軟硬技能 提升搵工競爭力 調查：半數企業採用AI 3項建議助員工適應 2023/07/20 調查：半數企業採用AI 3項建議助員工適應 調查：今年9成公司 擬加ICT從業員人工 2023/07/04 調查：今年9成公司 擬加ICT從業員人工 補習社3天工作搶人 每周收近百求職信 2023/06/28 補習社3天工作搶人 每周收近百求職信 通脹 日本 岸田文雄 最低工資 日圓