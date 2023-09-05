日本擬加最低工資 1小時54元將增至80

【本報訊】通脹日益嚴峻，工資的升幅已經追不上通脹，日本首相岸田文雄正計劃在2030年代中期前，將全國最低工資提高到1,500日圓（約80港元）的目標，比現時的每小時1,004日圓（約54港元）大幅上升

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