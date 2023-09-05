社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型 行政人員版 2023/09/05 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）曾警告AI可能會摧毁人類文明，甚至呼籲其他科企暫停訓練比GPT-4更強大的AI系統。 但他旗下的社交平台X（前稱Twitter）日前卻宣布將更新私隱政策，允許X使用用戶發布的 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta擬向歐盟用戶 推付費無廣告fb與IG 今日 Meta擬向歐盟用戶 推付費無廣告fb與IG 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 2023/09/04 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 2023/09/04 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 2023/09/01 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 2023/09/01 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 科技行業 社交平台 網上服務 人工智能 Twitter 馬斯克 機器學習