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社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型

行政人員版 2023/09/05

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馬斯克（Elon Musk）曾警告AI可能會摧毁人類文明，甚至呼籲其他科企暫停訓練比GPT-4更強大的AI系統。

但他旗下的社交平台X（前稱Twitter）日前卻宣布將更新私隱政策，允許X使用用戶發布的

...

欄名 : 科技新知

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