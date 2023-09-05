社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型

馬斯克（Elon Musk）曾警告AI可能會摧毁人類文明，甚至呼籲其他科企暫停訓練比GPT-4更強大的AI系統。

但他旗下的社交平台X（前稱Twitter）日前卻宣布將更新私隱政策，允許X使用用戶發布的

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