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Meta擬向歐盟用戶 推付費無廣告fb與IG

行政人員版 2023/09/05

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歐盟今年5月向Meta罰款12億歐元（約101億港元），原因是該公司將歐盟公民的數據轉移至美國伺服器，違反當地的一般資料保護規則（GDPR）。據悉，Meta正計劃針對歐盟用戶，推出付費無廣告版的

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欄名 : 科技新知

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