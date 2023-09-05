Meta擬向歐盟用戶 推付費無廣告fb與IG 行政人員版 2023/09/05 分享： 分享： 歐盟今年5月向Meta罰款12億歐元（約101億港元），原因是該公司將歐盟公民的數據轉移至美國伺服器，違反當地的一般資料保護規則（GDPR）。據悉，Meta正計劃針對歐盟用戶，推出付費無廣告版的 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型 今日 社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 2023/09/04 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 2023/09/04 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 2023/09/01 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 2023/09/01 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 歐盟 Facebook 廣告 廣告 Instagram Meta 商業 歐元