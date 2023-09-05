麥當勞套餐飲品 免費升級McCafé即磨黑咖啡

每日返工之前，去麥當勞買杯咖啡係唔少人嘅習慣。黛安收到風，麥當勞為提升顧客嘅咖啡體驗，宣布麥當勞咖啡退休喇，不過，今日（5日）起就會交由McCafé咖啡「接棒」，為大家提供更優質嘅即磨咖啡。為確保順利「接棒」，麥當勞昨晚6點鐘起，暫停供應麥當勞咖啡12個鐘，以全面升級餐廳嘅咖啡機、咖啡豆配方及員工訓練。全綫逾250間麥當勞，即日起將免費升級套餐飲品為McCafé即磨黑咖啡，更由同日起至9月8日，一連4日，推出早餐優惠「$10試飲熱McCafé Latte即磨鮮奶咖啡」㖭！

公關姊妹話，McCafé採用100%獲得「雨林聯盟認證」嘅house blend咖啡豆Cocoa Tazza，配方係選用來自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥嘅精品級別100% Arabica咖啡豆，由今朝開始顧客可免費升級套餐飲品為McCafé細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）；或以$2優惠價，轉配McCafé細杯裝熱即磨白咖啡（White Coffee）；或用$5優惠價，轉配McCafé細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）。

歎完杯靚咖啡，返工都醒神啲！

本文轉載自《晴報》