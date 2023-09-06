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如何得知面癱已康復？

副刊版 2023/09/06

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承接上文及往昔面肌痙攣及面癱面神經麻痺文章，已知兩者同涉面肌，但病理有天淵之別，面肌痙攣為肌肉不自主收縮，面癱則因面神經受累，萎軟收縮無力，成因是面神經綫易受過濾性病毒感染，面肌肉失去神經支配失能。若神經一旦消炎消腫，面肌肉大多恢復功能。本文將分享面神經麻痺康復自測方法，更談談如何覺知後遺症問題。

面神經為人體通過神經管道最長的腦神經，不同位置皆可受腫瘤或感染等影響。最常成因為感染等使面神經要離開顱骨，構成顳外段受壓。面神經於耳後位置，會分成多個神經分支，分別支配面上中下肌肉：這包括顳支負責控制眼瞼開合、顴支配鼻旁鼻翼活動肌肉、頰支將控鼓嘴、露齒等口唇控制動作。一旦出現面癱，單側面部上中下部位肌肉會突然同時失去功能。故此患者憶述起發病過程，大多為早上漱口時口角漏水，或抹面照鏡時發現半臉癱軟下垂，閉眼不能。

面肌受不同分支面神經支配，而由於各神經段長度各異，康復時間亦不同，這以支配眼部路徑較短，修復進度較快，而負責口部神經較長，故口肌恢復所需時間較長。臨床可見病患眼瞼較快回復正常，繼之鼻旁肌肉，最後才是嘴唇肌肉。

面癱康復一般需時4星期，患者大多能恢復至左右臉功能相等。但當中亦有少數指自覺患側嘴角肌肉不如健側，這即使照鏡或進食如常，但說話時間稍長或作嘴部誇張表情時，嘴唇牽拉感左右不等，外人難以覺察。患者可自鏡中觀察凸嘴動作，假想若自鼻唇溝畫一垂綫，垂綫與唇上下邊緣交匯點與嘴角聯成左右相等兩個三角形，若兩邊三角對稱，面癱基本康復；若患側三角形上下邊拉長，為未完全康復或已形成後遺症；若由對等三角再慢慢出現上下邊拉長三角形，則可預視後遺即將出現。

由於面神經不同支段負責淚腺、耳內及舌前段味覺，因此亦可以症狀評估面神經受病更為廣泛及嚴重，這亦有助診斷受病位置及估計預後和進度較慢。

（iStock）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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