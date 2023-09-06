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阿媽堂眉搞邊科？

副刊版 2023/09/06

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回家探母，甫進門瞥見遠處家母兩堂眉忽然「虎虎生威」，很有震懾家宅之效。我趨前端詳，禁不住問：「媽，你堂眉搞咩呀？今日做乜畫得咁重手？」家母答曰：「我前幾天紋了眉。」「吓？！成世人都未紋過眉，依家先走去紋？！」我驚呼。為食先生怕我再一輪嘴質問，遂問家母：「那你滿意這個效果嗎？」答曰：「未知呀！要等它結焦後才知，但我已考慮了（紋眉）幾十年，思前想後，前幾日忽然心血來潮有勇氣，就走去紋了。」唔紋都紋咗，總算圓夢，講多亦無謂，只嘀咕幾句：「想紋眉早跟我說嘛，現在有霧眉、飄眉、綉眉，非常自然，我帶你去做吖嘛！」

由年輕到老，家母最介意自己堂眉，嫌不夠濃密、不夠長。其實，她的眉毛長度夠、不亂雜，只是顏色略淡，但她有要求，那就由得她好了。她經常說：「一個人堂眉好緊要！」說得也是，一個人堂眉可反映很多情況，包括健康和情緒，而這兩個元素亦決定其命運。我望人先觀其眉，眉靚，無論男女，絕對加分。《黃帝內經》云：「美眉者，足太陽（即足太陽膀胱經）之脈血氣多；惡眉者，血氣少也。」然則，何謂美眉？眉毛長粗、濃密、潤澤是也，表示血氣旺盛、腎氣充沛、身強力壯。那惡眉呢？眉毛稀短、雜亂、枯脫，反映此人先天氣血不足、腎氣虛虧、體弱多病。中國的醫學與相學互有牽連，一個人先天的健康和脾性，於某程度上決定其命運。故為何中國相學指出，眉短（尤其短過眼睛）、眉尾散、斷眉和雜亂眉者，一生破財兼多波折？那是基於腎氣不足為理解基礎，腎主斂，亦是一個人先天的精氣神和魄力所在，腎氣不足，脾氣暴躁、莽撞、難相處、意志力亦較弱，如此脾性，福氣難至，可以預見。

故看男性，必先觀其眉，一來男性的眉少有如女性般可靠後天美化（雖然現在已有男士畫眉／霧眉／飄眉／綉眉，但比例上始終沒有女性那麼多），二來大家可觀察下，男性成大事者，一定不會有堂惡眉。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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