意國擬退出一帶一路 影響幾何？

講起「Made in Italy」，大家應該首先會想到Prada、Gucci、D&G，還有法拉利和林寶堅尼，但除了高級時裝和汽車，意大利對華出口其實還主打各種機械、電氣、化工、製藥產品。意大利以同中國貿易「不似預期」為由，有意退出「一帶一路」倡議，會有甚麼影響？實情又是否如此？

意大利打算退會之舉固然談不上友好，但也算是比較客氣、希望好來好去的了。

意對華出口 5年增近3成

意副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）昨日（5日）完成3天訪華行程。他稱意大利參與一帶一路「沒有獲得預期成果」，意方會評估並由國會決定是否延續，但「結果不會影響中國人對意大利及意貨的欣賞」，意大利希望和中國合作，也歡迎中國投資，只是需要一個公平環境。

意大利安莎通訊社報道，塔亞尼還形容，這次自己和中共中央政治局委員、中國外交部長王毅會晤，「開始了兩國加強合作的新季節」。

意大利2019年3月與中國簽署一帶一路合作文件，成為首個，也是至今唯一參與的G7國家。協議有效期5年，雙方不反對則自動續期，意方需要在今年年底之前正式決定。

無奈協議有點生不逢時，撞上疫情和俄烏戰爭、全球化開倒車的大環境。今年中國外貿形勢尤其嚴峻，意大利頭6個月對華出口按年幾乎沒有增長（中國對意出口大減13%）。

但意大利真的沒有受益？意2022年對華出口約270億美元，比2018年的210億美元，5年增長近3成（中國同期對意出口增逾5成至約510億美元，雙邊貿易增逾4成至近780億美元）。意大利對華貿易逆差，是全球經濟大結構決定的，更不代表意大利蝕了給中國，意方不會指望加入一帶一路，逆差變順差吧？至於認為中企在意投資不夠，退出有幫助嗎？

屈於美國壓力 貿易只是託詞

王毅亦指出，中意共建一帶一路合作碩果纍纍，各類意大利優質商品走進中國千家萬戶，中意合作的首艘中國國產大型郵輪順利起航，意企業參與CR929大飛機項目進展順利，雙方形成兩輪第三方市場重點合作項目清單。

意大利尋求退出一帶一路，貿易只是託詞。意防長克羅塞托（Guido Crosetto）7月大噴當年意政府參與決定「駭人」，應該管軍事的卻嘗試去管經貿，即露出了馬腳。

意大利不只是G7和北約國家，還是美國在南歐和非洲方向的軍事支點。小小意大利，美軍正式基地數量就達7個，包括了陸海空軍，其中那不勒斯是第六艦隊駐地。意大利更是北約「核共享」國家，美國在當地部署了核武。

「法國嚷着戰略自主也沒有加入一帶一路，你意大利竟敢加入？」這大概就是華盛頓的想法。美國更絕不願看到，中資會如在希臘收購比雷埃夫斯港一樣，在意大利建立橋頭堡。

談到法國，對接下來中意關係或許也有啟示。

華體諒西方難處 防骨牌效應

意大利若屈於美國壓力退出一帶一路，中意關係和貿易難免添上多少陰霾，但實際影響也未必太大。畢竟一帶一路是個大框架，是塊大招牌而已。法國沒有加入，也無礙她和中國核能、航天、飛機、船舶樣樣合作，咬耳仔，默默做，不一定要大張旗鼓。塔亞尼這次訪華就有不少官員隨行，在北京參與中意政府委員會第11次聯席會議。

不管意大利最終決定退出與否，平常心看待就好。中國應堅持區別對待美國與其他西方國家，體諒後者難處，也要設法穩住葡萄牙、盧森堡等其他參與一帶一路西歐國家，防範骨牌效應。

▲ 意副總理兼外長塔亞尼表示，意大利希望和中國合作，也歡迎中國投資。（路透社圖片）