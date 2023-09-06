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黑客冒成人網電郵 索逾萬元刪性愛片

行政人員版 2023/09/06

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近期有黑客冒充成人網站YouPorn發送的電郵，表示擁有該用戶的性愛影片，並將會上傳至YouPorn，建議付費將影片刪除。

據外媒《BleepingComputer》報道，有冒充來自「info@

...

欄名 : 科技新知

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