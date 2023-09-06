黑客冒成人網電郵 索逾萬元刪性愛片 行政人員版 2023/09/06 分享： 分享： 近期有黑客冒充成人網站YouPorn發送的電郵，表示擁有該用戶的性愛影片，並將會上傳至YouPorn，建議付費將影片刪除。 據外媒《BleepingComputer》報道，有冒充來自「info@ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 寶馬首推電動防彈車 續航力380公里 今日 寶馬首推電動防彈車 續航力380公里 Meta擬向歐盟用戶 推付費無廣告fb與IG 2023/09/05 Meta擬向歐盟用戶 推付費無廣告fb與IG 社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型 2023/09/05 社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 2023/09/04 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 2023/09/04 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 黑客 網絡保安 美元