寶馬首推電動防彈車 續航力380公里 行政人員版 2023/09/06 分享： 分享： 德國汽車製造商寶馬（BMW）在「2023慕尼黑車展」推出全球首款電動防彈車「i7 Protection」，續航力380公里，料12月開始交付。 據官方介紹，該車是以寶馬旗艦轎車i7 xDrive60基礎 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黑客冒成人網電郵 索逾萬元刪性愛片 今日 黑客冒成人網電郵 索逾萬元刪性愛片 Meta擬向歐盟用戶 推付費無廣告fb與IG 2023/09/05 Meta擬向歐盟用戶 推付費無廣告fb與IG 社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型 2023/09/05 社交平台X新私隱政策 允蒐用戶信息訓練AI模型 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 2023/09/04 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 2023/09/04 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 汽車 無人機 寶馬