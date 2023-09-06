何謂標準金額補地價？ 地產版 2023/09/06 分享： 分享： 標準金額補地價，屬於政府新推出的補地價方式，最早在工廈重建項目試行，其後延伸至新界新發展區內採用。 地政總署會列明補地價前土地用途的地價（Before Value）水平，以及補地價後土地用途的地價（ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 知識庫 相關文章 首宗農地劃一補地價 涉35億 今日 首宗農地劃一補地價 涉35億 新世界趁低補土儲 配合北都發展 今日 新世界趁低補土儲 配合北都發展 你可能感興趣 首宗農地劃一補地價 涉35億 今日 01:00 首宗農地劃一補地價 涉35億 新世界趁低補土儲 配合北都發展 今日 01:00 新世界趁低補土儲 配合北都發展 最新專欄文章 更多 何謂外滙黃牛？ 2023/07/04 何謂外滙黃牛？ 何謂轉移地積比？ 2023/06/15 何謂轉移地積比？ 借高成數按揭 易變「負資產」 2023/02/01 借高成數按揭 易變「負資產」 大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 2022/09/19 大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 何謂MiC 2022/08/23 何謂MiC