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何謂標準金額補地價？

地產版 2023/09/06

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標準金額補地價，屬於政府新推出的補地價方式，最早在工廈重建項目試行，其後延伸至新界新發展區內採用。

地政總署會列明補地價前土地用途的地價（Before Value）水平，以及補地價後土地用途的地價（

...

欄名 : 知識庫

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