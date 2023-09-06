  • 28°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 04:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

皇室堡×《長江7號》天外飛仙 神還原校園經典場景 + 限定店

行政人員版 04:00 2023/09/06

分享：

分享：

唔經唔覺，周星馳最後一部領銜主演及執導嘅科幻經典之作《長江7號》，已踏入15周年，黛安聽聞，為讓影迷重拾回憶，皇室堡由周五（8日）起至10月31日，將喺商場地下中庭，帶嚟「皇室堡X《長江7號》天外飛仙」慶典，神還原電影中4大經典場景，主角7仔仲會首度夥拍新「萌」友URDU FUWAFUWA，帶大家周圍玩。

7仔會化身為船長，乘坐今年最新發明嘅1.8米高「7仔外星飛船」到場，飛船啟動時仲會噴出煙霧，帶嚟夢幻嘅煙環，營造神秘氛圍。之後帶大家走遍周小迪就讀嘅博思學校，回顧電影橋段，重拾青澀嘅校園時光。

為咗畀大眾更了解電影製作過程，星爺同劇組更罕有展出電影手稿、幕後珍藏劇照及道具，影迷絕對唔可以錯過呀！

同場亦設有以校園操場為主題嘅「《長江7號》天外飛仙URDU期間限定店」，帶嚟22款會場限定嘅周邊產品，包括初次聯乘推出兼首發嘅URDU FUWAFUWA X CJ7盲盒等，每一款都超級可愛，每日首150名顧客仲可以獲贈驚喜紀念品㖭。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 一粥麵中秋「鮑魚盆菜」 早鳥優惠7折
今日
一粥麵中秋「鮑魚盆菜」 早鳥優惠7折
八卦名利場 - 恒隆商場「hello秋日賞賞你」 消費現金回贈 + 夜市優惠
2023/09/05
恒隆商場「hello秋日賞賞你」 消費現金回贈 + 夜市優惠
八卦名利場 - 馬季開鑼 9.10 沙田馬場精采活動迎新季
2023/09/05
馬季開鑼 9.10 沙田馬場精采活動迎新季
八卦名利場 - 麥當勞套餐飲品 免費升級McCafé即磨黑咖啡
2023/09/05
麥當勞套餐飲品 免費升級McCafé即磨黑咖啡
八卦名利場 - 麥當勞App優惠 $38歎芝士安格斯套餐
2023/09/04
麥當勞App優惠 $38歎芝士安格斯套餐

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？