皇室堡×《長江7號》天外飛仙 神還原校園經典場景 + 限定店

唔經唔覺，周星馳最後一部領銜主演及執導嘅科幻經典之作《長江7號》，已踏入15周年，黛安聽聞，為讓影迷重拾回憶，皇室堡由周五（8日）起至10月31日，將喺商場地下中庭，帶嚟「皇室堡X《長江7號》天外飛仙」慶典，神還原電影中4大經典場景，主角7仔仲會首度夥拍新「萌」友URDU FUWAFUWA，帶大家周圍玩。

7仔會化身為船長，乘坐今年最新發明嘅1.8米高「7仔外星飛船」到場，飛船啟動時仲會噴出煙霧，帶嚟夢幻嘅煙環，營造神秘氛圍。之後帶大家走遍周小迪就讀嘅博思學校，回顧電影橋段，重拾青澀嘅校園時光。

為咗畀大眾更了解電影製作過程，星爺同劇組更罕有展出電影手稿、幕後珍藏劇照及道具，影迷絕對唔可以錯過呀！

同場亦設有以校園操場為主題嘅「《長江7號》天外飛仙URDU期間限定店」，帶嚟22款會場限定嘅周邊產品，包括初次聯乘推出兼首發嘅URDU FUWAFUWA X CJ7盲盒等，每一款都超級可愛，每日首150名顧客仲可以獲贈驚喜紀念品㖭。

本文轉載自《晴報》