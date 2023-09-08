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卓越生活品味傢俬品牌  以歐洲生活美學  讓「家」成為一種享受

特約 10:00 2023/09/08

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香港經濟日報企業大獎2023：卓越生活品味傢俬品牌

生活品味，由細節做起。傢俬，可以說是一個品味之家的靈魂。在港扎根48年的歐化傢俬（Ulferts），一直為顧客帶來最優 質、舒適、優雅、潮流時尚的歐洲傢俬，務求為客戶締造一個時 尚之家。最近品牌便榮獲香港經濟日報企業大獎頒發「卓越生活品味傢俬品牌」獎項，證明品牌在各方面均獲得肯定。

為摯愛家人 營造舒適家居

自1975年成立以來，歐化傢俬一直引入歐洲各國最時尚的優質傢俬，務求為顧客打造一個時尚與舒適兼備的安樂窩。尤其疫情後，不少香港人的生活習慣開始改變，愈來愈多人喜歡窩在家中，對居住空間質素的要求亦相對提升，歐化國際（1711.HK）執行董事兼董事總經理陳傳賢（Michael）表示：「我們希望改善家居生活質素，讓留在『家』也可以成為一種享受，藉着更新或升級傢俬，令家人一同留在家時會更舒適，又或者一家人會更想留在家享受家庭樂。只要找到有質素、有格調的傢俬零售商幫忙，其實不難做到。」

歐化傢俬一直秉持「Europe comes to life」理念，希望藉着更新或升級傢俬，令一家人留家時光更舒適。

完美觸感  細意品味

近年香港人對家居設計和生活質素逐步提升，為迎合瞬息萬變的市場需求，歐化傢俬亦不斷引入創新、緊貼潮流的時尚傢俬，把歐洲生活品味融入家中，貫徹「Europe comes to life」的理念。

Michael稱：「歐化 （Ulferts）」品牌名稱，多年來已經深入民心，除高端傢俬外，近年亦積極引入更多元化 設計的傢俬，特別是多功能性傢俬，可以加強空間靈活性，緊貼時下香港家居環境及新世代品味之餘，並將嶄新歐洲優質物料設計與工藝技術，以最貼心、最真實的方式傳遞給追求品味的客戶，務求為顧客提供最優質的歐洲傢俬，同時令生活品味更上一層樓！」

意大利Bellagio多功能升降茶几，亮麗玻璃檯面添上大理石紋，配合半透明玻璃腳座，高貴時尚，展現屋主獨特個人品味。

德國himolla 9261全真皮健康升降椅提供貼身舒適承托，可電動多角度調校椅背及腳踏，更可調校至睡眠角度或站立起身角度。

生活帶來一點「儀式感」

歐洲人有句說話：「看客廳，可以知道主人的事業成就；看廚房就知道主人的生活品味。」可見歐洲人對生活哲學和美學全都反映於家居設計上。一直引領香港高端傢俬市場的歐化傢俬亦緊貼市場潮流和需要，引入更多設計與用料兼備的家具。 

「歐化傢俬將『完美觸感，細意品味』的全新宗旨帶給香港 人，特別是現今世代的一群，除了透過梳化、餐檯、餐椅、燈具、電視櫃、茶几等不同類型款式傢俬，建構特色、自在、個性化家居空間之餘，更重要是讓他們透過體驗和感受，深入了解歐洲生活的細節如不同優質物料、獨特設計、縫綫技術等，將品味生活概念昇華，提升生活層次。現今世代，在家都要有『儀式感』，定期轉換優質傢俬，作出變化，令日常生活變得不一樣，同時將家居空間 升級，營造出空間的協調性，能夠提升生活品味，締造理想安樂窩。」

逾50國際品牌  多元時尚品味

品牌創立以來，一直在歐洲各地搜羅最新、最高品質的歐洲家具，時至今日，品牌已滙聚超過50個來自意大利和德國等不同的國際知名品牌如himolla、Gamma、MIDJ、Bonaldo、egoitaliano 等，款式和功能同樣多元化，既有創新物料設計，亦有創意活潑藝術品味設計，甚至有將科技融入傢俬提升功能性及變化，各自展現出不同的獨特風格和時尚品味。當中有些更是限量款式，務求為顧客帶來更多選擇外，同時可迎合不同品味的要求。

德國himolla梳化一向以卓越機械結構及精湛皮革工藝見稱，可將家居生活享受極致提升。

意大利Luxo餐檯檯面以 Marble Pattern Ceramic 物料打造，獨特紋理，配合耐磨耐熱特點，更內置隱藏轉盤，展現歐洲一絲不苟的實用和優質設計。

創新市場策略 

隨着客戶群愈來愈廣，歐化傢俬亦特別為照顧不同層面的客戶而推出不同價格，Michael稱，近年更特別引入一系列「體驗價」歐洲傢俬，希望客戶可以親民價錢，同樣能夠享受到用料優質和具品味的歐洲傢俬。「除推出『體驗價』外，我們亦會提供一系列『升版級』歐洲傢俬，將階梯拉近，助顧客實現向上流動。針對傢 俬升級階梯的客群，以及中高端客群，對生活的『儀式感』有更高 要求，重視傢俬的品質及設計，講究日常體驗與享受，故此歐化傢 俬除重視時尚設計，更重要是將『感受精湛工藝觸感，享受優質選 材物料』與顧客分享，助他們締造理想品味生活的家居環境。」

與國際知名品牌聯乘

Michael認為，香港人對生活品味從來都有增無減，為迎合客戶不斷追求更高品質、更健康家居空間的需求。為讓客戶能擁有不同的新體驗。過去歐化傢俬亦曾經與不同的國際知名品牌合作，希望可以全方位滿足客戶的要求。

「去年我們獲得英國知名百年床褥品牌——斯林百蘭的香港及 澳門獨家經營權，品牌的極致舒適感更曾獲得英國皇家認證，床褥更配合創新睡眠科技，打造智慧調溫睡眠享受，為用家帶來尊貴的 睡眠體驗。要體驗出真正的高級品味，傢俬配合最為關鍵，為此歐化傢俬透過斯林百蘭的品牌聯乘，突破傢俬框架，增加傢俬與床褥之間的互惠，由廳區至寢室傢俬以至床褥，將居家體驗以至睡眠體驗均全面升級，給客戶全新感受，全方位發揮潛力。」

為配合今次難得的聯乘合作，斯林百蘭去年就於九龍灣德福廣場的歐化傢俬陳列室開設店中店，除可以幫助增加兩個品牌的協同效應，同時可以讓顧客置身在同 一空間，但同時感受着兩個品牌的優質設計與品味，親身體驗不一樣的歐洲品味生活。

Michael稱，幫助客人提升家住質素以至突顯家居品味是歐化集團的使命，今次獲得「卓越生活品味傢俬品牌」可讓他們進一步推動品牌發展，提高香港客戶的 居住空間質素。

每一間陳列室都經過悉心設計，不同陳列室會展示出各款獨有的時尚傢俬產品和裝修設計，讓客人在不同的陳列室都有耳目一新的感覺。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)

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