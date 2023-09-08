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Fusion Bank推商業銀行服務　24小時批核開戶[1] 各國跨境匯款　助中小企開拓環球業務

特約 13:00 2023/09/08

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近年不少中小企業者都開始轉趨數碼化，利用數碼科技幫助營運，以及處理日常大小事項如各種銀行交易。為協助中小企能更快捷、方便和有效率地處理公司財務，虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行）推出商業銀行服務，提供更靈活方便的網上銀行服務如24小時批核開戶[1]、24/7全天候存款、即時本地轉賬服務和跨境匯款等，助客戶有更多時間專注營商，拓展本地以至環球業務。

線上成功開戶 即享多項免費優惠

在傳統銀行開設商業戶口，除手續繁複外，當中還涉及大量文件和時間，快則數日，有時候更加需要花上數個星期！Fusion Bank網上銀行服務就可以化繁為簡，為客戶提供極速開戶服務，只要符合Fusion Bank銀行網上申請要求，便免收開戶費用，24小時內就可以批核開戶[1]。其他客戶亦可聯絡Fusion Bank經線下申請開戶。一經批核，更可以豁免首6個月內的轉賬手續費和線下申請開戶費(如適用)等優惠[2]，而且永久免商業網上銀行服務月費及戶口不設最低存款要求，可以更靈活運用資金。

立即申請Fusion Bank商業戶口: https://fusionbank.onelink.me/AIUz/7nlzuglb

24/7全天候存款 方便、快捷全球跨境匯款轉賬

Fusion Bank商業銀行提供多種貨幣（港元、美元、人民幣[3]）儲蓄戶口及定期存款。為方便中小企可更靈活快捷調動資金，特別為客戶提供多種不同的網上銀行服務，如首家香港虛擬銀行提供跨境匯款服務，配合加密技術，令客戶更加安心把款項匯至世界各地。客戶亦可以透過轉數快（FPS）24/7即時付款或收款港元或人民幣[3]，另外, 也提供本地特快轉賬(CHATS)。即使足不出戶都可以隨時隨地網上管理及調動資金，拓展商機。此外，款項匯入Fusion Bank商業戶口之手續費用更一律豁免。

創新身份認證技術 提高識別精準度

無論是進行網上開戶或金錢交易，安全是首要考慮條件。為提供更安全、快捷、流暢的網上銀行服務，Fusion Bank採用了多項先進AI和雲端技術，當中包括與騰訊共同研發的電子化認識你的客戶(“eKYC”)技術，可提高識別人臉和影像精準度，令容錯率、真証通過率等表現有所改善，同時令證件鑒偽環節中的人均拍攝次數有所減少。而且，其技術已通過防偽測試，以後進行網上開戶可以更安心和快捷。

商業銀行推廣期優惠一覽
於推廣期內（至2023 年 12 月 31 日止）為新申請成功商業客戶豁免下述標準銀行收費[2]

申請成功開立Fusion Bank商業戶口客戶，首6個月內經網上本地轉賬(CHATS)匯出假設每月20筆(豁免標準收費每筆交易港幣15元)及跨境匯款匯出假設每月20筆(豁免標準收費每筆交易港幣50元)計算，即可享有合共港幣7,800元 (即港幣15元x20x6 + 港幣50元x20x6)網上轉賬優惠。

[1] 實際開戶所需時間，可能因文件完整性等而有差異。
[2] 優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽 https://www.fusionbank.com/resource/20230315/5d4670d179cea31a2abc7d47ac9ca1ba.pdf?t=1678863891&lang=tc
[3] 人民幣貨幣風險 : 人民幣乃受制於匯率風險。客戶於兌換人民幣至其他貨幣(包括港幣)時將可能受匯率波動而引致損失。有關當局所實施的外匯管制亦可能對適用匯率造成不利的影響。人民幣現時並非自由兌換的貨幣，可能受制於若干政策、監管要求及/或限制(有關政策、監管要求或限制將不時更改而毋須另行通知)。實際的兌換安排須依據當時的政策、監管要求及/或限制而定。

有關商業銀行服務及申請內容詳情，請瀏覽Fusion Bank 商業銀行 https://fusionbank.onelink.me/AIUz/mw21r7h0 網頁。

（特約）

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