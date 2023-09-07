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滅種

副刊版 2023/09/07

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黑斑羚（Impala），顧名思義，有兩條黑斑在屁股左右，再加上中間一條尾巴，活像個「M」字，本地人笑這M字代表野生動物界的McDonald，因牠們正是獅子和花豹的「快餐」，而且是跑得很快的快餐。因為黑斑羚的數量極多，在大草原上四處可見，故也是最佳獵物。

一方面是猛獸快餐，另一方面四處可見，只有兩個可能解釋，就是：有效生育和不是猛獸。雌性黑斑羚並無任何特殊旺盛的生育技能，都是一胎一兒，Gestational Period（妊娠期）大約是六至七個月，十分平常。惟牠們是群居動物，奇特處是母羚羊們會差不多同時懷孕，故也會同時生產。即是說，一小群小黑斑羚差不多同時出世，當猛獸來襲，小黑斑羚跑得不快，便自然成為食物，惟猛獸慣性每次只捕一件獵物，一隻小斑羚的犧牲，往往能救活了其他同齡兄弟姊妹。

猛獸數目的確日漸下降，以獅子為例，在一九六○年，全球數量有十萬隻，到現今只剩下一萬五千至三萬五千隻，原因很簡單，牠們唯一的天敵是比牠們更兇猛的人類。有好心人類願意保護牠們的同時，亦有不少Poacher（偷獵者）繼續為金錢利益而千方百計獵殺這些猛獸，只因其毛皮可以滿足某些人的虛榮，或其四肢、陽具可以滿足另一些人的無知及迷信。

大自然有生有死，獵與被獵、吃與被吃，但一切講求平衡和循環不息。小黑斑羚被吃換來同類茁壯成長，惟人類介入這生存循環，才會引致滅種之禍。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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