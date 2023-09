梁朝偉在威尼斯影展中,獲頒金獅獎終身成就獎,乃首位華人演員獲此殊榮。他上台領獎時,在場很多外國電影從業員站立拍掌致敬,一個華人演員能獲得國際同業如此認可,非常難得。這幾天,傳媒的報道都集中在梁朝偉上台領獎時的表情和眼淚,以及他用英語致謝,但其實最精采的部分,是李安導演在頒獎給梁朝偉前的致辭。很久沒看過這麼細緻入微而又有力量的台上講詞了(讀者可Google「李安威尼斯影展致辭」細閱原文),引證了李安的文學修養和對人的洞察力,當然,也可看出他對梁朝偉的偏愛、欣賞和高度評價,沒有這種情感,實在沒法寫出這麼美而有深度的演辭。

最令我印象深刻的,是李安在致辭中說:「His willingness to constantly share that vulnerability is what makes him so great. It appears to me he doesn't do it for the credit. He's like water, filling the lowest places without striving, and he serves. He facilitates the creative force, not just for the director but the whole cast and crew.」(他願意流露內心的脆弱,正是他能成為偉大演員之處。在我看來,他這樣做並不為博取掌聲。他如水,毫不刻意卻把窪處填滿,服務眾人。他催化了創意的力量,不僅僅是導演的,還為了所有演員和工作團隊。)

以上演辭正正勾畫了梁朝偉至今仍不斷進步、演技仍令觀眾有驚喜的原因—他從沒自覺孭着「我是天王」、「我要型英帥」的包袱—故他願意脆弱,無論是「孖膶腸」、男同志、王家衛幾齣電影的「周慕雲」、臥底、特務、周瑜、葉問,到近期的大反派,都能入型入格。梁朝偉每次都能擺脫「梁朝偉」,演繹每個角色都願意先粉碎之前的「梁朝偉」重新開始,殊不簡單。每次看他的演出都是舒服的,因他專注做演員,不是要做型英帥天王,故其演技亦比同期之輩走得更遠。