  • 28°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委設民營經濟發展局的深意

評論 2023/09/07

分享：

分享：

近日，「國家發展改革委內部設立民營經濟發展局」的消息引起國內外廣泛關注。這是是國務院各個部委第一個以「民營經濟」為名的專設機構，且設在素有「小國務院」之稱的國家發改委，體現出中央對民營經濟的高度重視，也說明中央堅定不移地大力推動民營經濟發展。

中央高度重視 扶持而非打壓

其實，民營經濟發展局的設立，僅是中央推動民營經濟發展的諸多舉措之一。最近一個多月，中央在推動民營經濟發展上頻頻發力。7月19日，《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》公開發布；隨後，國家發改委提出了17項有針對性的具體措施；國家發改委、市場監管總局、稅務總局等8部門聯合發文出台28條措施；財政部、稅務總局聯合發文，延續了小規模納稅人增值稅減免政策；最高人民法院發布11個保護民營企業產權和企業家權益典型案例……各方一齊發力，已形成推動民營經濟發展的強勁態勢。

那麼，設立民營經濟發展局的背後有甚麼深意？筆者認為，至少釋放了以下信息。

在國際輿論場，曾有人大肆炒作「中國內地打壓民營經濟」的話題；在國內，也曾有「國進民退」的擔憂。其理由是，中央曾提出「防止資本野蠻生長」，中央也一再強調國有企業的重要地位和作用，同時聯繫到中國堅持「以公有制為主體」的經濟制度，繼而有人得出結論：民營經濟在中國內地沒有出路。這樣的立論是站不住腳的。

首先，從基本經濟制度看，「以公有制為主體，多種所有制經濟共同發展，是我國社會主義初級階段的一項基本經濟制度」--這是一個完整的概念，不能割裂，國家的基本經濟制度並沒有改變。

其次，從民營經濟的角色看，呈現出「56789」的特徵：貢獻了50%以上的稅收，60%的GDP，70%的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動力就業，90%以上的企業數量。截至今年5月底，中國內地的民營企業超過5,000萬戶，是名副其實的「生力軍」。

至於有人以國家對某些互聯網企業管控的例子，來印證中國「打壓民企」的觀點，更是荒謬的。「大樹底下無小草」，壟斷造成的是不公平競爭，對經濟發展的弊大於利，所以，反壟斷是市場經濟國家共同的做法，以市場手段拆分超大型企業，這對於民營經濟的良性、持續發展是有好處的，不能由此得出「打壓民企」的結論。

再從現實的角度看，內地的民間投資信心不足，必須提振信心。2022年民間投資累計同比增長0.9%，大幅低於全國固定資產投資總體增速5.1%，佔整體投資的比重降至54.2%；今年上半年，民間投資累計同比下降0.2%，增速和佔整體投資的比重都繼續下降。

綜上所述，對民營經濟只能「吃補藥」，不能「吃瀉藥」，中央的態度是「扶持」，絕不是「打壓」。

職能定位「服務局」 不是管理局

中央編辦在批覆中明確，民營經濟發展局的主要職責是：「跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬定促進民營經濟發展的政策措施，擬定促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。」

許多人注意到，這段表述沒有出現「管理」二字，核心職責是「分析研判」、「擬定政策」、「統籌協調」及「溝通交流」。這4個方面就是要從根本上改善民營企業的生存環境，支持民營企業真正實現權利平等、機會平等、規則平等，這4個方面內涵豐富。

第一，以往，國家發改委對宏觀經濟分析研判，這是「常規動作」；今後，還有專門的機構對民營經濟進行分析研判，這說明，對民營經濟的關注程度前所未有。

第二，以往，專門對民營經濟擬定政策的情況是有的，但今後由專門的機構來負責此事，會更加精準、更加專業，對症下藥，可以大大增強有效性。

第三，以往，支持民營經濟發展的政策措施不少，但有時候不配套，各部門之間存在「政策相互打架」的現象，今後，由專門的機構負責統籌協調，有利於消除內耗。

第四，以往，各級都在講「支持民營經濟健康發展」，但如何聽取民營企業的意見和建議？溝通交流並不及時到位，今後，由專門的機構負責「建立與民營企業的常態化溝通交流機制」，體現出對民營企業的尊重、理解和關心。

從以上職能看，民營經濟發展局是一個「服務局」，而不是一個「管理局」；是「店小二」，不是「管家婆」。這樣的職能定位，是非常難能可貴的，也是設立民營經濟發展局的最大亮點。

設置在「頭部」 又處中樞位置

把民營經濟發展局設置在哪裏？這也是一個很有考究的問題。

此前，國務院部委中涉及民營經濟的主要機構是工信部中小企業局。內地的實際情況是：中小企業裏九成是民營企業，而民營企業裏九成屬中小企業。從這個角度講，這樣的設置有其合理性；但工信部是以工業、通信業為主的行業管理部門，而民營經濟不僅有工信領域的企業，還有農業、服務業等領域的大批企業。況且，工信部作為一個專業性很強的部門，也難以承擔起支持整個民營經濟發展的重任。

這一次，把民營經濟發展局設在國家發改委，是將其設置在「頭部」。國家發改委是國務院宏觀調控和經濟綜合部門，國家的經濟政策都出自國家發改委，基本投資、重大基建、區域經濟、產業政策等，都由其主管，民間稱之為「小國務院」。從這項「頂層設計」，足以看出對民營經濟的重視程度。

還有一個值得關注的信息是，在國家發改委的內設機構中，此前只有負責綜合調控的經濟運行局稱為「局」，其他均以「司」命名。比如投資司、外資司、財政金融司、經濟貿易司，等等。「局」與「司」相比較，「局」的權限更大，負責民營經濟的機構以「局」冠名，這說明該機構的角色更加重要。

可以這麼說，民營經濟發展局既設置在「頭部」，又處於「中樞」位置，這說明中央希望該機構發揮重要作用，折射出對民營經濟地位和作用的高度認同，對民營經濟發展的真心期待。

利好內地 3方面利好香港

在國家發改委設立民營經濟發展局，以及近期一系列促進民營經濟發展的消息，預示着民營經濟發展的又一個春天來臨，「國進民退」的論調可以休矣！無論是對於內地，還是對於香港，這都是利好消息。香港特區政府、各專業界應仔細分析研判其對香港的影響。依筆者之見，以下3個方面值得關注。

第一，香港金融界可為內地民企提供服務。民營企業發展需要金融業的支持，香港作為國際金融中心，在企業上市融資等方面可以為內地民企提供高質量的服務，也可為外資進入內地，成立民營企業、參股民營企業提供金融服務。

第二，香港商界和專業界可與內地民企加強合作。內地民企大部分是中小企業，當中一些企業成長前景看好，有開拓國際市場的需求，但缺少經驗。香港商界和專業界通曉國際規則，可以幫助這些企業開拓國際市場、應對市場風險、強化企業治理。

第三，香港青年到內地發展的舞台更大。相對於國有企業，民營企業對香港青年更有吸引力，而民營企業又提供了八成的就業崗位，內地民營經濟發展向好，供香港青年選擇工作崗位更多，有利於更多香港青年北上就業創業。

「窺一斑而知全豹」。透過國家發改委設立民營經濟發展局，我們應發現更多信息，尋找香港融入國家發展大局的切入口，與內地同頻共振、共同發展。

透過國家發改委設立民營經濟發展局，我們應發現更多信息，尋找香港融入國家發展大局的切入口。（新華社資料圖片）

撰文 : 屠海鳴 全國政協港澳台僑委員會副主任、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

創新醫生培養模式 改善人才供應結構
2023/09/06
創新醫生培養模式 改善人才供應結構
善用網上平台 保障私隱及數據安全
2023/09/06
善用網上平台 保障私隱及數據安全
部分外資和民企 緣何看淡中國經濟
2023/09/05
部分外資和民企 緣何看淡中國經濟
剖析6大要素 港樓市真的岌岌可危？
2023/09/05
剖析6大要素 港樓市真的岌岌可危？
拆解餐飲娛樂業萎縮癥結 夜經濟凋敝
2023/09/04
拆解餐飲娛樂業萎縮癥結 夜經濟凋敝
經濟 金融 行業 就業 設計 GDP 創業 一國兩制 基本法 發展局

下一篇文章

「富不過三代」？ 4因素定成敗

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？