發改委設民營經濟發展局的深意

近日，「國家發展改革委內部設立民營經濟發展局」的消息引起國內外廣泛關注。這是是國務院各個部委第一個以「民營經濟」為名的專設機構，且設在素有「小國務院」之稱的國家發改委，體現出中央對民營經濟的高度重視，也說明中央堅定不移地大力推動民營經濟發展。

中央高度重視 扶持而非打壓

其實，民營經濟發展局的設立，僅是中央推動民營經濟發展的諸多舉措之一。最近一個多月，中央在推動民營經濟發展上頻頻發力。7月19日，《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》公開發布；隨後，國家發改委提出了17項有針對性的具體措施；國家發改委、市場監管總局、稅務總局等8部門聯合發文出台28條措施；財政部、稅務總局聯合發文，延續了小規模納稅人增值稅減免政策；最高人民法院發布11個保護民營企業產權和企業家權益典型案例……各方一齊發力，已形成推動民營經濟發展的強勁態勢。

那麼，設立民營經濟發展局的背後有甚麼深意？筆者認為，至少釋放了以下信息。

在國際輿論場，曾有人大肆炒作「中國內地打壓民營經濟」的話題；在國內，也曾有「國進民退」的擔憂。其理由是，中央曾提出「防止資本野蠻生長」，中央也一再強調國有企業的重要地位和作用，同時聯繫到中國堅持「以公有制為主體」的經濟制度，繼而有人得出結論：民營經濟在中國內地沒有出路。這樣的立論是站不住腳的。

首先，從基本經濟制度看，「以公有制為主體，多種所有制經濟共同發展，是我國社會主義初級階段的一項基本經濟制度」--這是一個完整的概念，不能割裂，國家的基本經濟制度並沒有改變。

其次，從民營經濟的角色看，呈現出「56789」的特徵：貢獻了50%以上的稅收，60%的GDP，70%的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動力就業，90%以上的企業數量。截至今年5月底，中國內地的民營企業超過5,000萬戶，是名副其實的「生力軍」。

至於有人以國家對某些互聯網企業管控的例子，來印證中國「打壓民企」的觀點，更是荒謬的。「大樹底下無小草」，壟斷造成的是不公平競爭，對經濟發展的弊大於利，所以，反壟斷是市場經濟國家共同的做法，以市場手段拆分超大型企業，這對於民營經濟的良性、持續發展是有好處的，不能由此得出「打壓民企」的結論。

再從現實的角度看，內地的民間投資信心不足，必須提振信心。2022年民間投資累計同比增長0.9%，大幅低於全國固定資產投資總體增速5.1%，佔整體投資的比重降至54.2%；今年上半年，民間投資累計同比下降0.2%，增速和佔整體投資的比重都繼續下降。

綜上所述，對民營經濟只能「吃補藥」，不能「吃瀉藥」，中央的態度是「扶持」，絕不是「打壓」。

職能定位「服務局」 不是管理局

中央編辦在批覆中明確，民營經濟發展局的主要職責是：「跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬定促進民營經濟發展的政策措施，擬定促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。」

許多人注意到，這段表述沒有出現「管理」二字，核心職責是「分析研判」、「擬定政策」、「統籌協調」及「溝通交流」。這4個方面就是要從根本上改善民營企業的生存環境，支持民營企業真正實現權利平等、機會平等、規則平等，這4個方面內涵豐富。

第一，以往，國家發改委對宏觀經濟分析研判，這是「常規動作」；今後，還有專門的機構對民營經濟進行分析研判，這說明，對民營經濟的關注程度前所未有。

第二，以往，專門對民營經濟擬定政策的情況是有的，但今後由專門的機構來負責此事，會更加精準、更加專業，對症下藥，可以大大增強有效性。

第三，以往，支持民營經濟發展的政策措施不少，但有時候不配套，各部門之間存在「政策相互打架」的現象，今後，由專門的機構負責統籌協調，有利於消除內耗。

第四，以往，各級都在講「支持民營經濟健康發展」，但如何聽取民營企業的意見和建議？溝通交流並不及時到位，今後，由專門的機構負責「建立與民營企業的常態化溝通交流機制」，體現出對民營企業的尊重、理解和關心。

從以上職能看，民營經濟發展局是一個「服務局」，而不是一個「管理局」；是「店小二」，不是「管家婆」。這樣的職能定位，是非常難能可貴的，也是設立民營經濟發展局的最大亮點。

設置在「頭部」 又處中樞位置

把民營經濟發展局設置在哪裏？這也是一個很有考究的問題。

此前，國務院部委中涉及民營經濟的主要機構是工信部中小企業局。內地的實際情況是：中小企業裏九成是民營企業，而民營企業裏九成屬中小企業。從這個角度講，這樣的設置有其合理性；但工信部是以工業、通信業為主的行業管理部門，而民營經濟不僅有工信領域的企業，還有農業、服務業等領域的大批企業。況且，工信部作為一個專業性很強的部門，也難以承擔起支持整個民營經濟發展的重任。

這一次，把民營經濟發展局設在國家發改委，是將其設置在「頭部」。國家發改委是國務院宏觀調控和經濟綜合部門，國家的經濟政策都出自國家發改委，基本投資、重大基建、區域經濟、產業政策等，都由其主管，民間稱之為「小國務院」。從這項「頂層設計」，足以看出對民營經濟的重視程度。

還有一個值得關注的信息是，在國家發改委的內設機構中，此前只有負責綜合調控的經濟運行局稱為「局」，其他均以「司」命名。比如投資司、外資司、財政金融司、經濟貿易司，等等。「局」與「司」相比較，「局」的權限更大，負責民營經濟的機構以「局」冠名，這說明該機構的角色更加重要。

可以這麼說，民營經濟發展局既設置在「頭部」，又處於「中樞」位置，這說明中央希望該機構發揮重要作用，折射出對民營經濟地位和作用的高度認同，對民營經濟發展的真心期待。

利好內地 3方面利好香港

在國家發改委設立民營經濟發展局，以及近期一系列促進民營經濟發展的消息，預示着民營經濟發展的又一個春天來臨，「國進民退」的論調可以休矣！無論是對於內地，還是對於香港，這都是利好消息。香港特區政府、各專業界應仔細分析研判其對香港的影響。依筆者之見，以下3個方面值得關注。

第一，香港金融界可為內地民企提供服務。民營企業發展需要金融業的支持，香港作為國際金融中心，在企業上市融資等方面可以為內地民企提供高質量的服務，也可為外資進入內地，成立民營企業、參股民營企業提供金融服務。

第二，香港商界和專業界可與內地民企加強合作。內地民企大部分是中小企業，當中一些企業成長前景看好，有開拓國際市場的需求，但缺少經驗。香港商界和專業界通曉國際規則，可以幫助這些企業開拓國際市場、應對市場風險、強化企業治理。

第三，香港青年到內地發展的舞台更大。相對於國有企業，民營企業對香港青年更有吸引力，而民營企業又提供了八成的就業崗位，內地民營經濟發展向好，供香港青年選擇工作崗位更多，有利於更多香港青年北上就業創業。

「窺一斑而知全豹」。透過國家發改委設立民營經濟發展局，我們應發現更多信息，尋找香港融入國家發展大局的切入口，與內地同頻共振、共同發展。

▲ 透過國家發改委設立民營經濟發展局，我們應發現更多信息，尋找香港融入國家發展大局的切入口。（新華社資料圖片）