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iPhone 15下周發布 Pro Max或設潛望鏡頭

行政人員版 2023/09/07

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蘋果（Apple）2023秋季新品發布會邀請函近日已正式發出，預計iPhone 15、15 Pro系列會是發布活動重點，將於香港時間9月13日（下周三）凌晨1時舉行。

是次新iPhone發布將於蘋果加州

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欄名 : 科技新知

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