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Android轉新標誌 機械人改用3D造型

行政人員版 2023/09/07

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Google近日趕於Android 14正式版本即將面世前，更新Android標誌，全新Android機械人Bugdroid改用3D造型，預計在Pixel 8發布會中再作展示。

Google在官方網誌正

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欄名 : 科技新知

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