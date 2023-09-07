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恒地商場「After 8夜消費三重賞」 8pm後消費賺雙倍積分+派1.2萬張禮券

行政人員版 04:00 2023/09/07

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政府致力推動夜市經濟，黛安收到風，恒基地產旗下嘅將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心，將推出「After 8夜消費三重賞」活動，本月29日至10月29日嘅周五、周末及公眾假期，市民可登記成為H‧COINS會員，喺新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心，晚上8點或之後消費，即可獲雙倍Coins積分獎賞。

活動期內，商場會大派1.2萬張電子購物禮券，H‧COINS會員晚上8點後，以電子貨幣消費滿$500，再到會員專區登記，可獲總值$50商場電子購物禮券。如果消費滿$1,200，可獲總值$150商場電子購物禮券。此外，為咗令駕車人士購物更盡興，晚上8點或之後消費，可額外尊享1小時免費泊車優惠㖭。

另外，新都城中心2期將於9月30日至10月2日及10月14至15日，喺商場天幕廣場舉辦特色主題市集，除咗本地特色商店外，市集更設有手作工作坊及busking音樂表演，畀大家享受食買玩娛樂集於一身嘅夜間體驗。

本文轉載自《晴報

新都城中心10月將舉辦晚間特色市集

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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