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乘AmaWaterways穿梭環球河道 最新河船型遊尼羅河

副刊版 2023/09/08

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郵輪與河船，雖然同樣「逐水而遊」但玩法各異：前者娛樂多熱鬧繽紛，後者船體精巧，三兩知己反而更適合文化深度遊。當中AmaWaterways旗下的河船，是業界翹楚，主打歐洲的多瑙河、萊茵河、杜羅河等主要河

...

欄名 : Travel

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