乘AmaWaterways穿梭環球河道 最新河船型遊尼羅河 副刊版 2023/09/08 分享： 分享： 郵輪與河船，雖然同樣「逐水而遊」但玩法各異：前者娛樂多熱鬧繽紛，後者船體精巧，三兩知己反而更適合文化深度遊。當中AmaWaterways旗下的河船，是業界翹楚，主打歐洲的多瑙河、萊茵河、杜羅河等主要河 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起 2023/08/25 奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起 跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶 2023/08/04 跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶 住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海 2023/05/12 住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海 澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 2023/04/21 澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 2023/03/31 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷