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No.3 London Dry Gin X Globe-Trotter限量版Martini Case 半島精品廊展出

副刊版 2023/09/08

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疫情過後，大家都開始報復式旅遊，而有「世界最佳Gin酒」美譽的No.3 London Dry Gin與行李箱品牌Globe-Trotter也以旅行探索為主題，聯手打造了限量版（全球100套）

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欄名 : Wine

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