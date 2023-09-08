No.3 London Dry Gin X Globe-Trotter限量版Martini Case 半島精品廊展出 副刊版 2023/09/08 分享： 分享： 疫情過後，大家都開始報復式旅遊，而有「世界最佳Gin酒」美譽的No.3 London Dry Gin與行李箱品牌Globe-Trotter也以旅行探索為主題，聯手打造了限量版（全球100套） ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Macallan與美國平面設計師David Carson 推出全新臻彩系列 2023/09/01 Macallan與美國平面設計師David Carson 推出全新臻彩系列 芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 2023/08/11 芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 2023/08/04 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 2023/07/14 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 2023/07/07 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版