梁朝偉獲終身成就金獅獎 Giorgio Armani．Bvlgari衣裝全記錄 副刊版 2023/09/08 分享： 分享： 香港演員梁朝偉最近獲得威尼斯電影節的最高榮譽─終身成就金獅獎，成為中外話題。這一次他遠赴當地領獎自然不容有失，所穿所着的「行頭」更由Giorgio Armani和Bvlgari全程「照顧」，盡顯巨星地 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON 2023/09/01 天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON 《美女郊遊遊》陳欣妍加持 Canada Goose首對運動鞋面世 2023/09/01 《美女郊遊遊》陳欣妍加持 Canada Goose首對運動鞋面世 sacai X Carhartt WIP 潮拜工人服 2023/09/01 sacai X Carhartt WIP 潮拜工人服 魏浚笙林愷鈴 法式七夕Christian Louboutin 2023/08/18 魏浚笙林愷鈴 法式七夕Christian Louboutin 英國GLOBE-TROTTER 香港限量版 2023/08/18 英國GLOBE-TROTTER 香港限量版 時裝服飾 時裝服飾種類 梁朝偉 消費資訊 消費種類 劉嘉玲 威尼斯 演員