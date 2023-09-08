梁朝偉獲終身成就金獅獎 Giorgio Armani．Bvlgari衣裝全記錄

香港演員梁朝偉最近獲得威尼斯電影節的最高榮譽─終身成就金獅獎，成為中外話題。這一次他遠赴當地領獎自然不容有失，所穿所着的「行頭」更由Giorgio Armani和Bvlgari全程「照顧」，盡顯巨星地

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