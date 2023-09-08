最佳女團BLANCPAIN

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副刊版 2023/09/08

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9月9日，瑞士鐘錶集團SWATCH Group重施故技，繼上次OMEGA後，今次徵召旗下歷史最悠久的寶珀（BLANCPAIN）的Fifty Fathoms，與SWATCH的Big Bold來個大聯乘，

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欄名 : Watch

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