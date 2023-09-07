全球最大型珠寶首飾展回歸 九月香港亞博及會展閃爍登場

全球最大型珠寶展「環球盛事 | 九月香港珠寶首飾展覽會」（簡稱JGW）將於九月在亞洲國際博覽館及香港會議展覽中心舉行，雲集3,000多家來自逾50個國家及地區的展商。作為環球珠寶盛會，展品由稀有寶石、日常穿戴的珠寶首飾，以至極具投資價值的華麗珠寶皆應有盡有。同時，為慶祝展覽會邁進40周年，多位榮獲JWA「非凡40」大獎的業界領袖亦應邀出席大師論壇分享真知灼見，為與會人士帶來豐富的體驗。

▲ 純銀綠松石吊墜和胸針

一展兩地模式 沉浸珠寶世界



展覽會將按產品分類在本港兩大展館舉行。9月18至22日於亞洲國際博覽館展出來自世界各地的裸鑽、彩寶、珍珠、培育鑽石和其他寶石；9月20至24日在香港會議展覽中心則展出珠寶首飾、包裝和工具設備等，當中最爲矚目的星級展館包括珠寶精品館、國際藝粹館，以及展示香港珠寶商精湛產品的「CORE展館」。其他主題展館尚有翡翠廊、古董及古典首飾館、設計師創意廊以及展出環球珠寶首飾的多個主題館，款式之多令人目不暇給，不容錯過！

Informa Markets亞洲區高級副總裁龐大為（David Bondi）表示：「本屆不但是展覽會的40周年，也是環球行業巨頭在疫情後首次滙聚香港的盛會，對我們別具意義。美不勝收的珠寶首飾，加上豐富的現場活動，必定能為參觀人士帶來難忘的體驗！」

▲ 層疊式綠玉髓串珠項鏈

▲ 彩粉鑽配白鑽耳環

▲ 蝴蝶形鑽石胸針/吊墜和彩寶配鑽石項鏈

此外，大會選定「紅寶石」為展會40周年紀念寶石，將隆重呈獻「緋紅璀璨—漫遊瑰麗紅寶破繭成蝶之旅」特備展覽，並於會展中心展覽廳3樓大堂舉行，以豐富的內容展示「寶石之王」的迷人魅力。來賓將踏上一趟知識和趣味兼備的精彩旅程，從多角度探索紅寶石世界，包括其歷史、產地、切割工藝、珍稀性和美感，並推出緋紅璀璨尋寶遊，讓訪客穿梭亞博館及會展中心各個展廳，尋找璀璨迷人的紅寶石產品系列，同時有機會獲取小禮品。

▲ ​​​​​​​展會40週年紀念寶石——紅寶石

▲ 一顆鑲嵌6克拉珍稀紅寶石及四周環繞鑽石的戒指

▲ 紅寶石配鑽石耳環

▲ 18K白金紅寶石配鑽石戒指

環球盛事 | 九月香港珠寶首飾展覽會

日期及地點：9月18至22日（亞博館）

9月20至24日（灣仔會展）

展會網站：https://bit.ly/47XNqsu

參觀登記：https://bit.ly/469GDKz

展覽會只招待18歲或以上之珠寶業買家及受邀請人士。

（特約）