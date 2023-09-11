投資相連壽險啱唔啱你？拆解主要風險 釐清4大常見誤解

既想有投資收益，又想有人壽保障，市場上有一種保險產品，的確可同時滿足以上兩種需要。投資相連壽險計劃（簡稱投連險或ILAS）作為一種結合投資選項和人壽保障的產品，設計上較其他保險產品複雜，投保人面對的風險亦有差別。投保人有機會因一知半解而作出錯誤決定，影響人壽保障之餘，亦可能會有財務損失。以下講解如何正確理解投連險，以及解讀一些常見誤解。

投連險的最大特點是具有投資成分，投保人可自行選擇適合自己的投資組合（選項主要為基金），其保單價值與投資組合市值掛鈎；在保障期內，保險公司會因受保人身故而支付賠償，視乎保單條款，身故賠償額一般是按保單戶口價值、應繳總保費或已繳總保費計算。

Check Point：投連險適合哪類人？



投連險的設計是透過投資而達到長遠的資本增值，故投保人必須承受投資風險。不同的基金資產類別的潛在回報及風險水平有別，但一般而言，潛在回報愈高，風險通常愈高。一旦所選的投資組合表現欠佳，保單的戶口價值便有機會下跌，造成財務損失。投保前，必須衡量自己的風險承受能力。保險中介人亦會利用《財務需要分析》表格及《風險承擔能力問卷》，協助投保人審視自己的財務狀況及投資風險偏好。

另外，投連險是為打算長期持有保單的投保人而設，保單條款設定是預期投保人會準時及長期供款。如提早終止供款或退保，可提取的金額有機會遠低於已繳保費，所以投連險並不適合有短期或中期流動資金需要的人士。

基於投連險的長期性質和涉及投資風險，只適合打算長期持有保單、並且熟悉投資運作的人士。假如你純粹尋求資本增值，而已經有足夠的人壽保障，可考慮選擇對供款及持有年期的要求有更大彈性的其他投資項目。相反，如只希望獲得人壽保障，而沒有投資需要，則可考慮傳統的壽險產品，下圖列出投連險與傳統壽險產品（包括分紅及非分紅保單）的主要分別供比較及參考。

Check Point：解讀4大常見誤解



不少人會透過保險中介人、親友或互聯網獲取不同資訊及意見，但這些資訊未必全面，或會令人誤解投連險的性質或低估其風險，一旦因誤解而購買了不適合自己的保險，之後想提前退保，將有機會造成損失。

1. 如有人說投連險回報高，幾年後利息便足以支付保費，「供完頭兩年就唔使供」，請反問自己是否真的了解相關保單的保費支付模式、會否混淆了「保費假期」的概念。投連險一般設有保費假期條款，容許投保人暫時停止定期保費供款，而並非永久不用支付保費及保單的相關費用。因此，當投保人不再支付保費，戶口價值便會因為扣除費用而減少。一旦戶口價值過低而未能支付費用時，有機會令保單終止，投保人便不能取回任何戶口價值（如有），並會喪失人壽保障。

2. 有些投連險是每年供款，但不要以為「定期供款」便等於「定期存款」、「買嚟當儲錢」。投連險並非以儲蓄為目標，其戶口價值取決於選擇的基金組合投資表現，金額有可能因市場狀況大幅波動，甚至出現虧損，即戶口價值低於已繳保費。假如單純想定期儲蓄，應考慮其他理財產品。

3. 不少投資者鍾情穩定收息，會誤以為投連險的部分基金「有股息派好穩陣」。事實上，即使投連險有提供派發股息的基金選項，但現金股息分派並非保證，而且也有可能是從基金本身的資本中支付，因而導致相關基金單位的價格下跌，影響保單戶口價值。假如想獲取穩定收益，而不想承擔任何投資風險，應考慮其他理財產品。

4. 如果聽到有人說投連險「保單回報可高達9%」，必須留意這只是一個假設的回報率，並非保險公司的保證回報。基於投連險的投資性質，實際戶口價值有可能因市場狀況而大幅波動，回報亦有可能低於預期，甚至出現虧損。

▲ 投連險的投資組合由投保人決定，不同投資選項的風險水平可能有很大差別，甚至屬高風險投資。

Check Point：投保前先了解自己需要及財務狀況



作為一個精明的投保人，應認真考慮自己的保險需要，包括確定是否打算以「投資」為目標，以及有沒有長期支付保費的打算，同時必須仔細研究不同投連險產品的結構、收費等。若有疑問，應該向保險中介人或發行的保險公司查詢，了解清楚計劃細節後，確認真正適合自己才作出申請。



（資料由保險業監管局提供）