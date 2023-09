HAIR RECIPE與萬寧聯辦「米之御髮節」  為港人帶來優質純米瓶洗護產品  引領天然養髮新趨勢

香港人對生活品質的要求越來越高,日常用品更講求天然健康,因此企業必須積極尋求引入有潛力的新產品才能提升市場競爭力。一向以消費者為本的P&G香港寶潔與萬寧攜手合作多年,引進不少新產品,其中包括P&G旗下由營養學家和頭髮專家共同匠心開發的創新洗護髮品牌Hair Recipe純米瓶系列(Wanomi),為香港人帶來優質的洗護產品,同時引領天然養髮新趨勢。為了讓大眾能夠體驗天然食材養護頭髮的效果,Hair Recipe與萬寧首次攜手舉辦Hair Recipe 「米之御髮節」限定活動,首天啓動禮經已圓滿結束,亦成功吸引不少市民關注。

P&G與萬寧具前瞻性 為大眾帶來不一樣的天然養髮體驗

P&G香港寶潔與萬寧看準「天然、健康」為香港大眾所追求的生活態度,於是便引入最熱門的天然純米養髮洗護髮品牌Hair Recipe純米瓶系列(Wanomi),而且備受大眾青睞,屢屢創下銷售佳績,並成功採取雙贏策略,攜手拓展洗護髮產品市場。寶潔香港及澳門高級銷售總監Michel VanCauwenberge表示:「P&G在產品的創新與研發上,始終以消費者為中心。我們發現香港的消費者,不僅喜愛以成分天然為訴求的產品,近年來也有以天然食物萃取的成分來養護頭髮的新趨勢。我們很榮幸能與萬寧合作,攜手將Hair Recipe純米瓶系列引進香港,帶給消費者更極致的養髮與護髮體驗。」

Elisabeth Van Den Berkmortel, Commercial Director – Health & Beauty Hong Kong & Own Brand Health & Beauty續指:「我們(萬寧)亦留意到愈來愈多的顧客尋求成分天然、健康的高端洗護產品,這次很榮幸能夠與P&G香港寶潔攜手合作,帶來頂級洗護髮產品Hair Recipe純米瓶系列,以向顧客提供優越的洗護髮體驗。」

最後召集!親到「米之御髮節」限定活動「打卡」領取現金券

P&G香港寶潔與萬寧聯手舉辦「米之御髮節」限定活動,由即日起至9月10日,一連四天將讓消費者認識Hair Recipe純米瓶背後的匠心精神——透過獨特的提煉技術,由千顆米中淬煉出一滴珍貴的米糠原液,同時讓大家親自體驗天然食材養護頭髮的效果。啓動禮當日還邀請到藝人林愷鈴Ashley出席,分享她的養髮心得,以及使用Hair Recipe純米瓶的用後感。

活動場地更以簡約木屋和巨型米粒設計,可以「打卡」留念,除了每天首一百位體驗者可免費領取萬寧現金券乙張,若完成指定任務更有機會額外領取多一張現金券!共同感受純米瓶系列的天然修護力!

▲ Hair Recipe純米瓶系列共有3款產品,包括洗髮露、護髮精華素及護髮油。

匠心調配純粹天然護髮配方 溫和重拾健康亮澤秀髮

Hair Recipe純米瓶系列(Wanomi)由營養學家和頭髮專家共同匠心開發,他們秉持「You are what you eat」的理念,希望調配出簡單純粹的黃金營養護髮配方,利用天然食材護養頭皮和秀髮,達到兩者的營養與極致平衡,以最溫和純粹的配方讓髮絲綻放自然健康美。純米瓶系列中的洗髮露、護髮精華素與護髮油均含有米糠原液,建議洗護養一同使用,溫和護理頭皮,滋養髮絲健康,14天能改善髮質,幫助秀髮散發健康天然光澤。

▲ Hair Recipe純米瓶護髮油只需於每次洗髮後,以毛巾印乾多餘水分,在濕髮時抹少量,免沖洗吹乾,就能撫平毛躁,重拾健康亮澤。

(特約)