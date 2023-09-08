HAIR RECIPE與萬寧聯辦「米之御髮節」  為港人帶來優質純米瓶洗護產品  引領天然養髮新趨勢

香港人對生活品質的要求越來越高，日常用品更講求天然健康，因此企業必須積極尋求引入有潛力的新產品才能提升市場競爭力。一向以消費者為本的P&G香港寶潔與萬寧攜手合作多年，引進不少新產品，其中包括P&G旗下由營養學家和頭髮專家共同匠心開發的創新洗護髮品牌Hair Recipe純米瓶系列（Wanomi），為香港人帶來優質的洗護產品，同時引領天然養髮新趨勢。為了讓大眾能夠體驗天然食材養護頭髮的效果，Hair Recipe與萬寧首次攜手舉辦Hair Recipe 「米之御髮節」限定活動，首天啓動禮經已圓滿結束，亦成功吸引不少市民關注。

P&G與萬寧具前瞻性 為大眾帶來不一樣的天然養髮體驗

P&G香港寶潔與萬寧看準「天然、健康」為香港大眾所追求的生活態度，於是便引入最熱門的天然純米養髮洗護髮品牌Hair Recipe純米瓶系列（Wanomi），而且備受大眾青睞，屢屢創下銷售佳績，並成功採取雙贏策略，攜手拓展洗護髮產品市場。寶潔香港及澳門高級銷售總監Michel VanCauwenberge表示：「P&G在產品的創新與研發上，始終以消費者為中心。我們發現香港的消費者，不僅喜愛以成分天然為訴求的產品，近年來也有以天然食物萃取的成分來養護頭髮的新趨勢。我們很榮幸能與萬寧合作，攜手將Hair Recipe純米瓶系列引進香港，帶給消費者更極致的養髮與護髮體驗。」

Elisabeth Van Den Berkmortel, Commercial Director – Health & Beauty Hong Kong & Own Brand Health & Beauty續指：「我們（萬寧）亦留意到愈來愈多的顧客尋求成分天然、健康的高端洗護產品，這次很榮幸能夠與P&G香港寶潔攜手合作，帶來頂級洗護髮產品Hair Recipe純米瓶系列，以向顧客提供優越的洗護髮體驗。」

最後召集！親到「米之御髮節」限定活動「打卡」領取現金券

P&G香港寶潔與萬寧聯手舉辦「米之御髮節」限定活動，由即日起至9月10日，一連四天將讓消費者認識Hair Recipe純米瓶背後的匠心精神——透過獨特的提煉技術，由千顆米中淬煉出一滴珍貴的米糠原液，同時讓大家親自體驗天然食材養護頭髮的效果。啓動禮當日還邀請到藝人林愷鈴Ashley出席，分享她的養髮心得，以及使用Hair Recipe純米瓶的用後感。

活動場地更以簡約木屋和巨型米粒設計，可以「打卡」留念，除了每天首一百位體驗者可免費領取萬寧現金券乙張，若完成指定任務更有機會額外領取多一張現金券！共同感受純米瓶系列的天然修護力！

▲ Hair Recipe純米瓶系列共有3款產品，包括洗髮露、護髮精華素及護髮油。

匠心調配純粹天然護髮配方 溫和重拾健康亮澤秀髮

Hair Recipe純米瓶系列（Wanomi）由營養學家和頭髮專家共同匠心開發，他們秉持「You are what you eat」的理念，希望調配出簡單純粹的黃金營養護髮配方，利用天然食材護養頭皮和秀髮，達到兩者的營養與極致平衡，以最溫和純粹的配方讓髮絲綻放自然健康美。純米瓶系列中的洗髮露、護髮精華素與護髮油均含有米糠原液，建議洗護養一同使用，溫和護理頭皮，滋養髮絲健康，14天能改善髮質，幫助秀髮散發健康天然光澤。

▲ Hair Recipe純米瓶護髮油只需於每次洗髮後，以毛巾印乾多餘水分，在濕髮時抹少量，免沖洗吹乾，就能撫平毛躁，重拾健康亮澤。

（特約）