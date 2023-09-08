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不容再等

副刊版 2023/09/08

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完成一星期非洲遊獵（Safari）之旅，主要結論只有一個。

早晚兩次遊獵，捕捉動物野生生態，為求安全便靠這部特別改造的Toyota Land Cruiser（見圖），前後共四排座位，全開篷、無任何保護遮擋，惟動物早已習慣這輛車的存在，故一於懶理。

這車為求達到觀光目的，座位建得特別高，亦沒有門，要爬高兩級，手力腳力並用才能攀上。試想像一下，倘年紀再大點，關節或體力不濟，上落車都需攙扶的話，不是說不可能，但試問誰需要跑到非洲來證明自己年紀老邁。不容再等。

非洲遊獵有一大好處，便是荒野中四處都可小便，當地人稱之為Bush Toilet（叢林洗手間），一旦內急，只要附近沒有危險動物，便可下車解決。但當要從一個保護區飛到另一個保護區時，只能靠小型飛機，全機僅八個座位，當然不設洗手間。數小時航程中，當然不能停機小解，膀胱力便是重要因素；年紀愈大，前列腺愈脹大，膀胱不再靈光，這程飛行便是致命傷。不容再等。

全程最精采一幕，是「守株待豹」（見8月25日文章），在黑夜中遠距離用望遠鏡靜觀花豹在樹上進食，需要眼力。年紀大，若不是白內障，便是黃斑點退化或視網膜脫落，眼力不再時，便只得回酒店看照片。不容再等。

旅遊是不少退休人士生活主菜，為此，不少努力工作的在職人士，會幻想將來退休如何旅遊天下，惟誰能保證體力、眼力和膀胱力仍能勝任，若三者欠奉，便要靠家人、朋友同行，才能踏上旅途。

主要結論只有一個——不容再等。

（專欄作家提供圖片）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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