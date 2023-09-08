韓裔加拿大籍新銳導演Celine Song執導的《從前的我們》（PAST LIVES），是根據導演親身經歷改編：Nora和Hae Sung是兒時好友，隨着Nora舉家移民美國，兩小無猜從此分開。兜兜轉轉，兩人十二年後才在社交媒體找回彼此，經過幾回FaceTime後，又展開了各自的人生。再過十二年後，Hae Sung飛到紐約與Nora重聚，但Nora已嫁作他人婦。

此片拍得很細緻和情深，瀰漫無奈氣息。但我由頭到尾都無法很投入、更沒覺得很可惜、很遺憾或很歎息男女主角最終不在一起的感覺。可能我對那些老是鑽舊情懷、又或經常問「若當初如何如何，命運會否不一樣？」的人，很不以為然。我相信，每個人當下遇到的人與事，就該是如此發生的最好安排，每個當下比每個過去更值得我們全情投入，而人應隨時間成長、造就比以前更好的當下，故我並無對以前的人或事帶有遺憾的那條「根」。

這其實是個沒有太大起伏的故事，但Celine Song把男女主角的感情拍得很細緻。飾Hae Sung的男主角應記一功，高大帥哥外形討好，演技亦佳，把那種深情而含蓄的愛意演繹得恰到好處。

我問看完電影、遺憾男女主角不能在一起的女朋友們：「若你是女主角，發現那個情深款款、對你久久未能忘懷的男主角，長大後原來好岩巉，FaceTime已即時打個突那種，還會覺得遺憾嗎？」她們七嘴八舌杜撰台詞：「橫掂都無見咁耐，唔使再見啦！」「Get a life！人應該向前看！」「唔好嚟美國！呢度無乜嘢好睇！」「不如你有你嘅生活、我繼續我嘅忙碌啦！」而我，則肯定毫不客氣地說：「喂！你咪行埋嚟！煩一次鬧一次！」眾女友笑爆嘴，結論是：男女主角皆好看，才令人感覺到久別重逢的浪漫兼遺憾。若男的岩巉，女的變大嬸，則肯定是另一故事了！