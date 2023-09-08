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自駕遊歷美國

評論 2023/09/08

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多年前讀中學一年級之時，國文課有篇文章《學問與遊歷》，作者已不可考，估計是清末民初人。課文內容淺白，節錄一段，已足見其主旨，「淺隘之子，蟄居鄉曲，見聞有限，遇事好以臆度，中者十一，不中者十八九，皆坐井觀天，夏蟲語冰類也。故欲獲得真知灼見，則遊歷尚矣。」

我同意此文見解，多作遊歷可印證我們的學問與認知，從而幫助我們對世界大局作出準確判斷。在今天中美關係變得複雜的環境下，精準的觀察尤其重要。3年新冠卻打破了我的旅遊大計，現在惟有報復式追回旅遊的不足。我的第一個旅遊計劃便是開車環繞美國1周，考察其風土民情，並順道探訪多年未見的有識之士朋友。

我從近日治安鬧得滿城風雨的三藩市出發，跨越了內華達州的洛磯山脈，在猶他州的沙漠奔馳幾小時，便直衝進懷俄明州的高原奇山，只感蒼茫大地，不知誰主浮沉。沿着80號公路綫進入內布拉斯加州，放眼四望，但見到處是牛場，再而駛入了艾奧瓦州，一望無際的粟米田，不由不感到美國得天獨厚，土地肥沃，物資豐盈。

美國江山如此多嬌，是世上少有的有條件自給自足的國家。倘若美國把自己完全孤立起來，與世隔絕，美國人民能否生活美滿？我相信可以，除了不少工業產品無法從中國等地進口，物價飛升，人民生活水準下降外，其經濟尚不會崩潰。

倘美棄稱霸 人民生活或更好

這不能不引發一個問題，美國政府派兵到處狂轟濫炸，時常鼓勵甚至參與推翻不聽話的外國政府，這究竟是否符合美國人民的利益？不理世事，尚可自給自足，為何還想花費資源，力圖稱霸世界？美國農產品豐富，能源產量充足，科學人才儲備甚厚，就算不與外界交往，生活也會過得不錯。若要估算不再稱霸所帶來的經濟損失，我想來想去，也只看到她的主要直接損失，是美國社會所欠下的31萬億美元外債（不是美國政府所欠的債），不一定能賴掉不還，在美國以外流動或用作儲備的鈔票，超過1萬億美元，也可能被拋售掉。少了30多萬億美元的利益，固然是天文數字，大於1年的GDP，但美國用以稱霸、歷年所花費的成本可能更大。美國為保障自己的利益，更有效的方法是遏止利益團體為求私利的拖拖拉拉，我上周在本欄說過，此種拖拉往往使生產成本上升數倍以上，若能避免，不用去稱霸，人民可能生活更好。

個別城市治安差 經濟影響小

在旅途中一個突出的感覺是治安問題。三藩市的治安已然倒退惡化，但仍比不上芝加哥的使人感到害怕。我在芝城的朋友紛紛勸我不要開車到市區，連我的母校芝加哥大學的校園也不要去。原因是有些10來歲的青少年搶劫時毫無底綫，更恐怖的是隨時會拔槍攻擊，路人也容易中槍身亡。在公路上駕駛汽車，竟可被別人用車挾實搶走。他們每天的新聞都在報道這些事實，不由公眾不驚慌。我倒沒有這麼膽小，沒理由不到母校跑跑，但卻也不敢把車隨便停在街上。

部分城市的治安差勁，不等於全國的治安出現問題，我發現大部分地方仍十分安全。治安不好，主要影響零售業或服務業，放眼所見，食肆的生意大部分尚可維持下去。治安對服務業及經濟的影響，不見得很大。

部分美國民眾 難辨新聞真假

在路上隨處可見，不少美國人民身形肥大，已到了必須大幅減肥的地步，此種情況在中西部的農業區尤其明顯。若不控制體重，其健康很可能會迅速敗壞。不過，美國人民癡肥了這麼多年，也未見多少改善，我們很難相信她短時間內會有顯著進步。美國是世界發達國家中，唯一一個平均壽命在減短的國家，見了這麼多身形奇異之人，不難明白其中原因。

美國的政客及傳媒近年表現惡劣，但一般美國人民大多是善良有禮之輩，不可把他們等同政棍。為何善良的人民會支持戰爭，不想中國崛起？我的一位有見識的朋友多次表示，這是因為美國人民民智未開。這是很重的評語，但從我跟他們交流過程中得到的印象，不少人的確沒有能力分辨是非及新聞信息的真假。

作者於美國旅遊期間跟當地市民交流後認為，不少人沒有能力分辨是非及新聞信息的真假。<br>（法新社資料圖片）

撰文 : 雷鼎鳴 香港科技大學經濟系前系主任

欄名 : 評論

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