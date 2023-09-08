創科為主軸 帶動經濟新增長點

全球經濟在疫情之後未見顯著復甦，香港亦未能倖免。能帶動未來經濟新增長的路向，離不開走創科路徑。筆者在施政報告建議書中，提出重點推動4項因創科進步而衍生的產業，以帶動經濟：一是在Web3基礎上進一步拓展數碼人民幣業務；二是發展新能源產業；三是推動別具潛力的電子遊戲產業，四是打造人工智能創作的文化藝術樞紐。

Web3拓數碼人幣業務

特區政府去年推出《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，引領香港國際虛擬資產業務創新和生態系統的發展，香港虛擬資產服務商（VASP）發牌制度於2023年6月1日起正式實施，正式成為全球首個對虛擬資產交易平台進行監管與發牌的地區，對虛擬資產發展，起莫大的推動作用。

特區政府積極進取，今年已發行了代幣化綠色債券，其後也有中資金融機構發行2億人民幣的數位化結構性票據。在Web3金融發展如火如荼之際，正是拓展離岸數碼人民幣（eCNY）業務的良機，香港是全世界最大的離岸人民幣業務樞紐，截至2022年年底人民幣存款額接近1萬億元；全球離岸人民幣結算業務約七成半在港進行。香港也是數碼人民幣在內地以外的首個跨境技術測試試點。政府應好好把握機會，推出更多以數碼人民幣投資的股票及其他金融產品，讓傳統優勢產業在創科時代開拓新業務，也可加快數碼人民幣國際化的進程。

加快推動新能源產業

為了達至2050年實現碳中和的長遠目標，特區政府除了考慮從內地引入更多零碳能源，也必須加快推動新能源產業，以取代燃煤發電，氫能是當前相對成熟的新能源。

行政長官在2022年施政報告中提出在2023年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，並在2025年制定陸上運輸使用氫能的長遠策略。其實，國家已制定氫能發展策略和標準，特區政府大可以此為藍本，提前完成長遠策略的制定，毋須待至2025年。為此，政府需要提升氫能工作小組層級，由政務司長/副司長領導，並加入創新科技及工業局代表，盡快趕上全球氫能產業發展及應用的步伐。

發展電子遊戲創職位

電子遊戲已成為不少國家着力推動的產業。據統計，2021年全球視像遊戲市場價值為1,960億美元，預計2030年將達5,840億美元。歐洲議會全會高票通過重視發展電子遊戲產業的決議，支援歐盟電子遊戲領域的初創企業發展。國家亦認同電子遊戲將成為新產業；而且遊戲科技在助力5G、芯片產業、人工智能等先進技術產業發展中起到了重要的作用。

特區政府數年前曾撥出1億元提供予數碼港，以在本港推廣電子競技，包括提供專屬的電競比賽場地。然而，有關資助已完結，行業受疫情影響亦出現倒退情況。建議特區政府制定《遊戲產業五年規劃》，並設立恒常性的資助基金、定期舉辦國際賽事、培養電子遊戲專業人才，以及協助內地及本地原創電子遊戲開拓海外市場，從而透過推動電子遊戲產業，創造更多吸納年輕人的就業職位，並帶動經濟增長。

打造AI創作文藝樞紐

國家《十四五規劃》明確支持香港發展成為「中外文化藝術交流中心」。藝術創作不限於藝術館或高價拍賣的珍品，大眾娛樂如漫畫、流行曲等，亦應歸入廣義的文化藝術，加以推動，從而全面提升文化軟實力。

由於生成式人工智能發展迅速，已被廣泛應用在創作層面，包括繪畫、作曲、編寫劇本、創作漫畫等，建議特區政府就生成式人工智能的版權問題進行研究，並擔當一個先驅者，訂立法規為「生成式人工智能作品」提供知識產權保障，把香港打造成人工智能創作的文化藝術樞紐，從創科角度出發，透過文化藝術軟實力追求社會經濟效益。

創科的發展步伐急速，施政報告必須捉緊因應創科衍化出來的新機遇，辨清社會未來發展所需，制定恰當的政策，為經濟帶來新動力、為市民帶來高質就業機會、配合國家發展，發揮香港所長，貢獻國家所需。

▲ 去年施政報告提出，在2023年有序開展氫燃料電池雙層巴士試驗，港府需提升氫能工作小組層級，盡快趕上氫能產業發展步伐。（資料圖片）