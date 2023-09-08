Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 行政人員版 2023/09/08 分享： 分享： 上月中「家駒AI」聲音搞得滿城風雨，事緣數碼港某初創企業聲稱市面上的家駒AI出自他們手筆，並發新聞稿給各大傳媒介紹其人工智能技術及Web3平台服務。 坊間真正營運家駒AI頻道隨即彈出來發聲明，指與這初創 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 2023/09/01 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 2023/08/25 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 2023/08/18 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 2023/08/11 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 2023/08/04 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 科技行業 創新科技及應用 服務 行業 人工智能 歌手 音樂 歌曲 區塊鏈 環球唱片