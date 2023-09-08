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Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展

行政人員版 2023/09/08

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上月中「家駒AI」聲音搞得滿城風雨，事緣數碼港某初創企業聲稱市面上的家駒AI出自他們手筆，並發新聞稿給各大傳媒介紹其人工智能技術及Web3平台服務。

坊間真正營運家駒AI頻道隨即彈出來發聲明，指與這初創

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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