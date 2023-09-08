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OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5

行政人員版 2023/09/08

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ChatGPT自去年底掀起AI狂潮，開發商OpenAI也成功晉級獨角獸。OpenAI宣布將在11月6日舉辦首屆開發者大會，邀請全球各地開發者到美國三藩市，與OpenAI團隊進行交流。

開發者大會命名為

...

欄名 : 科技新知

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