OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 行政人員版 2023/09/08 分享： 分享： ChatGPT自去年底掀起AI狂潮，開發商OpenAI也成功晉級獨角獸。OpenAI宣布將在11月6日舉辦首屆開發者大會，邀請全球各地開發者到美國三藩市，與OpenAI團隊進行交流。 開發者大會命名為 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 今日 Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 Android轉新標誌 機械人改用3D造型 2023/09/07 Android轉新標誌 機械人改用3D造型 iPhone 15下周發布 Pro Max或設潛望鏡頭 2023/09/07 iPhone 15下周發布 Pro Max或設潛望鏡頭 寶馬首推電動防彈車 續航力380公里 2023/09/06 寶馬首推電動防彈車 續航力380公里 黑客冒成人網電郵 索逾萬元刪性愛片 2023/09/06 黑客冒成人網電郵 索逾萬元刪性愛片 科技行業 創新科技及應用 三藩市 人工智能