OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5

ChatGPT自去年底掀起AI狂潮，開發商OpenAI也成功晉級獨角獸。OpenAI宣布將在11月6日舉辦首屆開發者大會，邀請全球各地開發者到美國三藩市，與OpenAI團隊進行交流。

開發者大會命名為

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