Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 行政人員版 2023/09/08 分享： 分享： 電器製造商Dyson除了推出吸塵機、空氣清新機外，也投資於風筒等美髮產品的研究及技術開發。為提供更佳的頭髮護理體驗，Dyson全港首間科研美髮體驗店，昨（7日）在中環IFC商場開幕，且獨家預售玄黑金色 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 今日 OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 Android轉新標誌 機械人改用3D造型 2023/09/07 Android轉新標誌 機械人改用3D造型 iPhone 15下周發布 Pro Max或設潛望鏡頭 2023/09/07 iPhone 15下周發布 Pro Max或設潛望鏡頭 寶馬首推電動防彈車 續航力380公里 2023/09/06 寶馬首推電動防彈車 續航力380公里 黑客冒成人網電郵 索逾萬元刪性愛片 2023/09/06 黑客冒成人網電郵 索逾萬元刪性愛片 科技行業 商業 服務 產品 科研 護理 Dyson 頭髮護理 美髮