Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場

電器製造商Dyson除了推出吸塵機、空氣清新機外，也投資於風筒等美髮產品的研究及技術開發。為提供更佳的頭髮護理體驗，Dyson全港首間科研美髮體驗店，昨（7日）在中環IFC商場開幕，且獨家預售玄黑金色

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