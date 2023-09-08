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不冒粉身碎骨的險

行政人員版 04:00 2023/09/08

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我打工經營外資廣告集團香港區的業務時，我的上司經常批評我太保守，沒有給他帶來很多驚喜。我當時對此不屑一顧，我認為做生意應該腳踏實地，做騷才需要驚喜，做生意追求驚喜往往帶來驚嚇。結果我在位的10多年，缺乏驚喜地讓集團盈利翻了幾十倍。到我中年創業時，很多人又說我冒險，我也不認同。無論投資還是經營，我都盡量不冒險，無論成功機會多高，我還是會評估萬一失敗我仍可好好生活才會去馬。我創業時也作了最壞打算，如無法生存，大不了退休。

我認為，如果把自己置身於走投無路的境地，那麼失敗的機會便很高。正如賭徒想一鋪翻身，結果往往連最後一口賭注都輸了。如果不成功便成仁，心理壓力便很大，做決定時更加患得患失，犯錯的機會更高，更容易失敗。

反而「失敗了還是好好的」的平安感，讓我可放膽追夢。人們不會因為這是你生死攸關的事業而追隨你，但會因為你的使命感，或做的事情有意義而加入你團隊。此外，如果一個人沒有退路，便很難堅守原則，容易為了生存而妥協，這便難以維繫團隊。

雖然如此，我們也不應因為可以失敗，便常常想着失敗。我們仍需努力和投入，並有成功的決心。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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