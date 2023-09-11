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創業壓力超出想像 中文補習名師林溢欣剖白做老闆成功關鍵

特約 16:00 2023/09/11

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中文補習名師林溢欣（YY Lam）去年自立門户創辦凝皓教育，身份上由老師變老闆身兼兩職，是次專訪除了透露創校的轉捩點之外，亦罕有地剖白他的成功之道。創業路上遇上各式各樣的挑戰是必然的，YY Lam亦不例外，加上自己要求高、急性子的個性，令壓力雪球愈滾愈大而不自知。直至開始出現失眠、淺眠和發噩夢等狀況，才察覺到自己的壓力問題需要正視，他更鮮有地分享自家獨門的壓力管理方法！

由入行當補習老師開始，在前東家一做便10年，啟發到YY Lam下定決心創業的，原來是球星美斯。「當大家以為美斯會一直留在巴塞隆那，他卻轉會到別家球會。我也想趁這個時候離開舒適圈，嘗試辦自己的補習社，雖然前路有很多未知數，但都想試一試。因為有了這個念頭而不去嘗試的話，到了下一個人生階段時，可能就未必有勇氣了。」

有了勇氣和決心，但創校的過程並不如想像中簡單和容易。找到合適舖位後，開始要申請各種牌照，除了教育牌照，亦要過屋宇、消防等政府部門的多重關卡，耗時幾個月至半年不等，如創辦第一間太子分校，由圖則至樓下扶手電梯，都經歷過修改再修改，以及進行多次測試，「幾乎所有沒意想過的狀況都發生了。雖說『關關難過關關過』，但那種精神壓力真的不容易排遣。」

正向思維積極面對 也難以擺脫壓力

「我一直將老師跟我說過『此路不通』這金句記在心中。我們可以將這句話詮譯為只有『此路』不通，即是還有很多條路可以行，可以有好多可能性，只要盡力做好自己的部分，餘下的留給上天幫你完成。當時我調整心態，想著即使補習社延期開張也不一定是壞事。」即使有正向思維，亦很難抗衡長期受壓對身心造成的磨蝕。

要求高 急性子 壓力來自外在亦來自自己

YY Lam對自己要求高，其他人做到正常已經很好，但他追求的是在標準以上的完美。「我覺得做人做事都必須對自己有要求，要定出一套標準。教學上我要做到備課充足，能掌握課堂每一刻需要發生的事，如該課堂要帶出幾多個重點、哪一刻需要一個笑點製造氣氛、哪一刻要讓學生休息一下回復精神等等。」而筆記上，他也用心製作，每學期都會重新編撰，筆記的字數由幾萬至十幾萬不等，團隊中有四、五位同事負責校對的工作，要求儘量做到無錯別字。

除了要求高，YY Lam形容自己亦是心急的人，很想用盡每一分每一秒，不容許有一刻停下來。團隊之間亦有一個 「Inside Joke」，午餐時會提醒新加入的同事吃快點，因為YY Lam會隨時出發去另一間分校預備上課，同事要趕得上他的步伐。「雖然團隊都慢慢適應了我的節奏，但有時聽到同事的提醒，我也會立即慢下來，與團隊互相配合。」

多方面壓力 導致失眠發噩夢

工作壓力、急速的工作與生活節奏，加上睡前使用電子產品的習慣，令YY Lam幾年前開始出現失眠或淺眠的情況，亦不時發同一個噩夢，夢到自己在考一直最怕的數學科，扎醒才意識到其實自己已不再是學生，每每發噩夢才意識到自己的壓力到了臨界點，不可以單靠順其自然隨遇而安就能過關。「這些情況在我學生考試及放榜前夕尤其頻密。其實我們跟學生一齊經歷一場又一場考試，他們的壓力，我也感同身受。」

獨有減壓心得 學懂管理壓力是成功關鍵

為了減壓，YY Lam刻意不聘用司機而選擇自駕，為的是趁駕車的時間好好享受一個人的空間，讓自己可以靜下來。另外，他每晚都會與同事約定一齊連線打機，也為團隊設定每星期一次的運動日，在3小時的運動時間內，盡情釋放「安多酚」。

YY Lam亦有分享自己也喜歡以按摩放輕鬆，本身擁有一張家用按摩椅，但常常一邊按摩時，滿腦子還是工作，未能真正放鬆。數月前，他終於遇上他的減壓良伴——採用2023年最新減壓科技的OSIM uDream Pro 5感養身椅，用過後改變了他對減壓的睇法，原來科技已經進化到可以用AI管理壓力。「我從來沒有想過原來壓力都有得測。現在我可以每日監測壓力指數，養身椅為我當刻的指數，提供針對性的5感減壓配方，每次用都很有新鮮感。」他還分享每日監察壓力指數有助他檢視自己的工作量，想想是否需要休息或放假。「即使工作忙碌未能即時放假，能夠睡前按摩多一會，聽多一會音樂或海浪聲，都可以讓我放鬆一下，準備進入睡眠休息的狀態，大大改善了失眠的情況。」自從試過養身椅可以測量壓力指數，親身感受到精神與肌肉同時得到紓緩帶來煥然一新的感覺後，令YY Lam更相信以科學管理壓力，全是有根有據的數據之談。

OSIM uDream Pro 5感養身椅的全球首創AI壓力監測，1分鐘內獲取心率、呼吸頻率和心率變異性，再透過AI智能生物識別算法，準確計算出壓力指數，再根據指數度身訂造專屬的5感減壓配方。

5感減壓體驗 引導式意像法放鬆身心易入眠

YY Lam又分享到：「我好注重視聽享受，對音響設備的要求亦很高。uDream Pro的3D劇院式音響帶給我驚喜。現在每晚用One Touch一按5感情境，一邊聽著紓壓音樂，同語音導航嘅引導式呼吸練習，令我瞬間置身於大自然之中，當中的『日落海灘』情境更令我好似去咗馬爾代夫，徹底放鬆身心，真正做到每晚自然入眠。」

色彩療法可以改善身體和情緒健康，而uDream Pro的意境光功能，特別以柔和的色光營造放鬆的氣氛。這張養身椅最令YY Lam意想不到的，是智能香薰裝置DreamScent，「我平時都會點香薰蠟燭，現在一張養身椅可以完全滿足到我的需要及習慣，讓我暫時放下手機或平板電腦，閉上眼睛全心投入，令我的MeTime享受去到最高境界。」

uDream Pro的One Touch一按5感情境，融入心理學家推崇的「引導式意象法」，透過語音及視覺引導、頂尖人性化的按摩等5感互相協調，打造親臨其境的5感體驗，瞬間穿梭日落海灘、悠然森林及星夜極光等不同大自然秘境，身心靈得到最全面的釋放，有助一夜好眠。

不急於極速開分校 爭取家長學生信任放首位

好多人將自己創辦的公司視如己出的孩子一樣，YY Lam亦不例外。「現在的目標很簡單，希望可以看著幾間分店慢慢成長，然後加強老師、家長及學生對我們的信任。」為了達到以上的目標，他說除了繼續做好自己的要求和標準，也會好好管理自己的精神壓力，「我媽媽經常說我不了解自己的身體狀況，有壓力而不自知。現在可以每日監測自己的壓力指數，檢視自己的工作壓力及生活節奏，相信除了自己，家人與共事的團隊也會得益，才能繼續好好應付不同的挑戰。」

如果你都想知道你的壓力指數，不妨到OSIM門市試試，讓它成為你打拼事業的最強「壓力管理師」。

OSIM邁向45週年，無論產品功能或設計上都不斷進步，勇於創新求變。為配合新時代下的精神疲勞新常態，全新推出的uDream Pro 5感養身椅告別按摩椅時代，突破按摩界限，以數據減壓助眠，真正解決都市人最關注的健康問題。榮獲14項專利頂尖創新科技和紅點大獎的uDream Pro，以獲各界權威認可的革命性AI壓力監測，準確測量壓力水平、心臟年齡指數及呼吸頻率等，並為您度身訂造專屬5感減壓配方，由意境光的冷暖色選擇、香薰的濃淡劑量、音樂旋律的轉換以及按摩手法的變化等等，都會按照當刻的壓力指數而有所調節，達至最佳減壓效果，登上減壓科技之巔，更獲得全球87%用家證實的有效減壓*！ 

*基於2020年6月起全球uDream Pro使用數據

了解更多：https://bit.ly/44IFRTm

(資料由客戶提供)

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