新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發

【分析】8月新盤以低市價出擊，即時刺激成交量反彈，並錄得約1,200宗交投，再度重上千宗水平，同時為5個月以來高位。踏入9月份，新一輪新盤銷售潮重臨，將有逾3,000伙登場，發展商實際開價高低，勢必牽

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