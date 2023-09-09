九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客

建灝地產旗下九龍城文曜，準備在月內登場，建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜為翻新項目，不受一手例限制，將不會上載樓書及價單，料月內推售。他續指，集團耗費約$1.2億進行全面翻新，目標客源為心儀

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