九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 置業家居 2023/09/09 分享： 分享： 建灝地產旗下九龍城文曜，準備在月內登場，建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜為翻新項目，不受一手例限制，將不會上載樓書及價單，料月內推售。他續指，集團耗費約$1.2億進行全面翻新，目標客源為心儀 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 今日 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 今日 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 你可能感興趣 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 01:00 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 01:00 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 01:00 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 最新專欄文章 更多 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 今日 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 今日 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 今日 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 今日 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 一手市場