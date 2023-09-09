掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位

屯門掃管笏一帶為本港近年的新盤供應重鎮之一，最新為路勁及深圳控股共同發展的凱和山。該項目早於今年7月已獲批預售樓花同意書，最快可於下周開放示範單位予傳媒參觀，亦有機會於下周開價，並於9月內開售。發展商

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