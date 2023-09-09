掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 置業家居 2023/09/09 分享： 分享： 屯門掃管笏一帶為本港近年的新盤供應重鎮之一，最新為路勁及深圳控股共同發展的凱和山。該項目早於今年7月已獲批預售樓花同意書，最快可於下周開放示範單位予傳媒參觀，亦有機會於下周開價，並於9月內開售。發展商 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 今日 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 今日 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 今日 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 你可能感興趣 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 01:00 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 01:00 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 今日 01:00 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 最新專欄文章 更多 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 今日 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 今日 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 今日 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 今日 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 一手市場