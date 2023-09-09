黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 置業家居 2023/09/09 分享： 分享： 宏安地產旗下黃大仙薈鳴，亦準備加入戰團，可望在短期內公布樓書，以及對外開放示範單位，並於月內推售，發展商指，定價將參考市區新盤及集團「the met.」系列過往造價。 薈鳴設230伙，間隔由開放式至2房 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 今日 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 今日 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 你可能感興趣 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 01:00 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 01:00 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 今日 01:00 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 最新專欄文章 更多 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 今日 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 今日 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 今日 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 一手市場