黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足

宏安地產旗下黃大仙薈鳴，亦準備加入戰團，可望在短期內公布樓書，以及對外開放示範單位，並於月內推售，發展商指，定價將參考市區新盤及集團「the met.」系列過往造價。

薈鳴設230伙，間隔由開放式至2房

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