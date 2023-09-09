薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 置業家居 2023/09/09 分享： 分享： 由華懋發展、位處薄扶林域多利道301號VICTORIA COAST，屬翻新項目，目前已屆現樓，該盤將於短期內上載樓書及開放現樓示位，最快月內起招標發售。 VICTORIA COAST設有兩座住宅大廈，樓 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 今日 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 今日 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 你可能感興趣 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 01:00 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 01:00 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 今日 01:00 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 最新專欄文章 更多 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 今日 一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 今日 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 今日 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 今日 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 一手市場