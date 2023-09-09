火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25%

【同場加映】中洲發展的火炭星凱‧堤岸，更新多張價單，其中「專才住靚屋大優惠」設額外6%折扣，而連同其他優惠，最高折扣達樓價17.25%，較原先最高折扣多4.25%。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，集團

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