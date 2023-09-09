土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位

【同場加映】由佳明集團發展的土瓜灣明雋，將於短期正式入伙，佳明營業及市務總經理馮倩平表示，項目將於10月底交樓，全盤累售20伙，套現約$9,500萬，集團暫未考慮增設「先住後付」或特長成交期的付款計劃

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